El Museu del Ciment Asland i el Museu de la Colònia Sedó obren portes aquest dissabte

El Museu del Ciment Asland de Castellar de n'Hug i el Museu de la Colònia Sedó d'Esparreguera obren portes de nou aquest dissabte després d'estar tres mesos tancats a causa de la pandèmia. En ambdós casos, la visita serà lliure i no s'acceptaran grups ni es programaran activitats, i l'entrada serà gratuïta durant el mes de juny. I s'aplicaran les disposicions sanitàries com l'ús de la mascareta i l'admissió de només un terç de la capacitat. El Museu del Ciment Asland presenta dues novetats destacades: l'obertura del nou espai de la galeria de la vagoneta (a la foto), de 500 metres de llargada, i el joc La recerca del Cofre d'Asland per al públic familiar. Aquest cap de setmana, obrirà portes d'11 a 14 h, i la resta de dies en els horaris anunciats a la web. El Museu de la Colònia Sedó obrirà a partir de dissabte durant els caps de setmana, de 10 a 14 h. Ambdós equipaments formen part de la xarxa del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, de Terrassa, que també reobre aquest dissabte.