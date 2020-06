Se suspèn definitivament el 17è CLAM, Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya

L'organització del CLAM, Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya, ha decidit ajornar la 17a edició del festival fins a la primavera del 2021, que estava prevista pels dies del 30 d'abril al 10 de maig i havia de tenir lloc a les ja habituals seus de Manresa i Navarcles i a Sant Fruitós de Bages com a seu convidada.

Tot i que inicialment s'havia considerat la possibilitat de realitzar aquesta edició a la tardor, diverses circumstàncies aconsellen ajornar-la fins al proper any, en què l'organització confia poder tornar a la normalitat. És previsible que a la tardor es pugui reprendre una certa activitat, tot i les limitacions que encara es continuaran imposant per evitar possibles rebrots, però la incertesa segueix a l'aire.

Des del CLAM comparteixen, doncs, la inquietud de tot el sector cultural en general i de l'audiovisual en particular, per la magnitud de l'impacte que la crisi tindrà aquest any en les programacions culturals. L'equip confia,però, que superada la crisi sanitària, es podrà tornar a la normalitat i que es mantindran o fins i tot s'incrementaran els suports públics a la cultura, ara més necessaris i imprescindibles que mai.