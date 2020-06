El disc d'un viatge per les Amèriques

CRAM, que vol dir Coi de Rutina, Agafa i Marxem, és el projecte que van impulsar els manresans Aleix Badia i Pol Ribera durant el viatge «per les Amèriques» que van fer del 4 d'abril del 2018 al 31 de gener del 2019 i que els va portar a Cuba, Mèxic (costa est), Guatemala, Mèxic (costa oest), Estats Units, Canadà, Perú, Bolívia i Argentina. Mentre viatjaven componien cançons, feien fotografies, enregistraven vídeos, escrivien diaris... amb la idea de compartir la seva experiència un cop retornats a Manresa. CRAM s'estrena avui: les 12 cançons que finalment integren el projecte es publicaran a Spotify. Però el projecte complet és el que anomenen MAPPA-CD, un disc, un mapa i una aplicació, que transmet al màxim «el tarannà» de la seva ruta de 300 dies i que compartiran avui amb els seus més de 130 mecenes (i amb tothom qui el vulgui comprar per 12 euros) de 18 a 21 h al número 19 del carrer Sant Andreu.

De tornada, els joves manresans, que havien format part del grup de rock Faust i de la festiva Tuna Tunyina, van sobrepassar el finançament fixat per fer realitat el seu projecte. Van recollir 3.000 euros amb el micromecenatge i va ser l'empenta necessària per començar a treballar amb el que ja havien creat durant el viatge. «Quedava molta feina per fer! Teníem melodia, lletra i acords amb dues guitarres, però quedava molt lluny del que volíem que sonessin les cançons, perquè la idea era recollir els estils musicals dels llocs d'on havien sortit, o de com havíem viscut un tram concret del viatge», exposa Aleix Badia. No va ser fins a l'octubre passat que es van traslladar al Red Factory Studio de Gerard Cabot, on van reclamar la col·laboració de més de 30 músics del Bages i voltants.

«Vam trobar que la millor opció de compartir el viatge amb els amics era fer-los partícips del projecte, i alguns són coneguts i d'altres no. Sense conèixer-los, vam anar a buscar Eduard Gener i Anaïs Vila i es van engrescar fàcilment. Estem molt agraïts de totes les col·laboracions», diu el manresà. Jo Jet acaba recitant a Querida amiga; Maria Ribot és la veu de Donde la vista me alcanza, versió de La llorona; Carles Ladrón de Guevara, El Lladre, intervé a Porta'm; el solsoní Eduard Gener i el bateria Josep Cordobés col·laboren a Casa meva et posarà a 100; Anaïs Vila sona a Seguretat o desconegut... i van demanar a Cesc Valverde que produís És Canadà, «perquè teníem clar que volíem que el tema sonés electrònic, però és un estil que dominem poc». Tot plegat és un viatge per 8 països i tota mena d'estils en 50 minuts.

Igual pes tenen el mapa del continent americà (un DinA-2 que es plega i fa de carcassa del CD) i l'aplicació enllaçada amb codis QR per traslladar-se a cada punt de la ruta amb fragments de diaris, vídeos explicant aventures, fotos, top-10 d'anècdotes... i els vídeos de les gravacions a l'estudi. A principi de setmana ja van estrenar La más linda, la seva visió de l'Havana en clau d'humor.