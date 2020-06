Montserrat proposa un festival d'orgue amb quatre concerts per a aquest estiu

La situació sanitària ha obligat l'organització del 10è Festival Internacional Orgue de Montserrat a traslladar la programació a l'any vinent, però l'instrument de la basílica de Santa Maria continuarà sonant aquest estiu amb la celebració d'un certamen alternatiu, el Festival de Proximitat. Tindrà lloc els dissabtes 20 de juny, 25 de juliol, 8 i 22 d'agost, a les 21 h i amb entrada gratuïta, tot i que per la reducció de la capacitat caldrà fer una reserva al telèfon 93 877 77 66 o bé al correu marketing@larsa-montserrat.com si s'hi vol assistir. Els quatre recitals del cicle també es podran seguir en directe a través de Montserrat RTV i per les televisions de la Xarxa de Comunicació Local.

Els concerts estaran protagonitzats per organistes que viuen i treballen a Catalunya, i tindran la figura de Bach com a nexe comú, si bé també interpretaran peces d'altres autors de diferents èpoques. Els quatre artistes seran Jonatan Carbó, professor d'orgue al Conservatori d'Igualada i molt lligat també a l'orgue del Vendrell, on Pau Casals va aprendre les primeres notes de música (20 de juny); Juan de la Rubia, organista titular de la basílica de la Sagrada Família de Barcelona i professor d'improvisació a l'ESMUC (25 de juliol); Miquel González, director adjunt del Festival Internacional Orgue de Montserrat, en una vetllada en què es presentarà el CD commemoratiu del desè aniversari del certamen, que ell mateix ha enregistrat (8 d'agost); i Izumi Kando, acompanyada de Nguyen Huu Nguyen al violí i Vincent Fillatreau a la viola (22 d'agost). La direcció artística del certamen va a càrrec del P. Jordi-Agustí Piqué.