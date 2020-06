El Festival de Sant Fruitós tindrà un cartell d'artistes catalans en una edició benèfica

Per escoltar en directe obres de Mozart, Schumann, Haydn, Verdi, Puccini o Donizetti, entre d'altres, aquest juliol caldrà anar al Jardí dels Arcs del monestir de Sant Benet de Bages perquè, davant de l'allau de cancel·lacions de les últimes setmanes arreu del país, el 26è Festival Internacional de Música Clàssica de Sant Fruitós de Bages no faltarà a la seva cita. Serà com sempre, però amb matisos: sense artistes forans, no es repartirà el complet programa de mà -en el seu lloc, el petit tríptic de color verd esperança dels quatre concerts i un full per a cada vetllada amb la informació bàsica-, es reduirà la capacitat per sota dels 300 espectadors (els tiquets encara no són a la venda) i una de les quatre propostes es podrà gaudir en línia per un preu simbòlic.

«Remant contra corrent, vam decidir que no podíem renunciar a muntar el festival», va explicar Mireia Pintó, presidenta de l'entitat organitzadora i mezzosoprano que protagonitzarà una de les actuacions programades. Després de la lluïda celebració de les noces d'argent, ara fa gairebé un any, la pandèmia ha obligat a redoblar esforços per tirar endavant la 26a edició: «fins fa poc no hem tornat a parlar amb les empreses per saber si podien continuar al costat del festival», va reconèixer.

El certamen es posa dempeus amb 34.000 euros –el 2019 en van ser 66.000–, 15.000 dels quals surten de les arques municipals. I amb Nacex i Control Group com a patrocinadors principals d'un esdeveniment que compta novament amb una llarga llista d'espònsors.



La solidaritat de la cultura

L'alcalde Joan Carles Batanés va destacar la dimensió «emocional» de la cultura i, per aquest motiu, la importància de no deixar d'organitzar el festival. En un moment socioeconòmic tan preocupant com l'actual, el certamen destinarà una part dels beneficis a Càritas Sant Fruitós i al Banc d'Aliments de Manresa.

El festival començarà el 9 de juliol, a les 22.15 h, a través de les pantalles amb un concert de piano del jove Eudald Buch i el fruitosenc Vladislav Bronevetzky que s'inscriu en la voluntat de l'organització de donar la veu a talents emergents, apadrinats per intèrprets amb una sòlida trajectòria. L'actuació s'enregistrarà la setmana vinent a l'estudi de Pintó i en podran gaudir, probablement per YouTube, tots els qui comprin una entrada a 5 euros que els donarà dret a rebre un enllaç d'Internet.

La resta del certamen tindrà lloc, com és habitual, als jardins del monestir de Sant Benet. Josep Bros i Maria Miró cantaran àries i duos d'òperes i sarsuela i cançons catalanes i italianes. Mireia Pintó i l'actriu Sílvia Bel, amb l'Orquestra de Cambra Terrassa 48, homenatjaran García Lorca. I el Cor Jove Nacional de Catalunya, una formació integrada per 32 cantants d'entre 18 i 28 anys, posarà la rúbrica a una edició diferent que convertirà Sant Fruitós de Bages en un dels pocs escenaris que tindrà la música clàssica aquest estiu per fer-se sentir.