«La gent del món de la música està molt espantada»

? Mireia Pintó va elogiar ahir el paper solidari que ha portat a terme la cultura durant el confinament però va avisar que «la gent de la música està molt espantada», ja que «jo puc donar gràcies que tinc una feina com a docent, però molts companys meus que són freelance fa tres mesos que no ingressen un sol euro». L'artista va mostrar la seva indignació dient que «en aquest país només importen els bars i el futbol, i això ja ens fa veure com som. Ho trobo molt lamentable». Pintó va afegir que «jo havia de participar a l'obertura del Liceu, a la tardor, i s'ha cancel·lat».