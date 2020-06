Tota una pandèmia per recordar

Núria Pradas no oblidarà mai el 9 de març i tot el que va venir després. Va ser un dels dilluns més feliços de la seva vida perquè va recollir el Premi Ramon Llull per la novel·la Tota una vida per recordar, dotada amb 60.000 euros i la promesa d'una intensa campanya d'un mes i mig per arribar a Sant Jordi. Quatre dies després, però, tothom a casa confinat i tot el castell de cartes va saltar pels aires. «És el primer acte no virtual que faig des d'aleshores», va explicar l'autora barcelonina, veïna de Sant Esteve Sesrovires des de fa més d'una dècada, dijous a la tarda a la llibreria Parcir de Manresa, on va signar exemplars del seu llibre.

«Aquest encara no l'he llegit», indicava Roser Rojas, una lectora que va acudir al cèntric establiment per obtenir una dedicatòria de l'autora. «Però els anteriors sí, i em van agradar molt», va afegir mentre la responsable de títols com Somnis a mida i L'aroma del temps estampava la seva firma en una pàgina en blanc.

Des del primer moment, a Parcir han tingut clar que calia reactivar les trobades a la llibreria. Durant el tancament, han mantingut una intensa activitat virtual amb entrevistes a Instagram i la recomanació diària que, encara ara, realitza Dolors Pardo. El 2.0 ha vingut per quedar-se però no hi ha res com el cara a cara –en aquest cas, mascareta a mascareta– per compartir inquietuds entre autors i lectors. Rafel Nadal i Laia Aguilar, dies enrere, també van obrir la promoció dels seus títols acudint a la Parcir, que dimecres (19 h) tindrà la presència d'Enric Calpena per firmar exemplars d' El primer capità, una biografia novel·lada de Hans Gamper.

Departint amb lectores entusiastes de la ficció ambientada en els estudis Disney dels anys 30 i 40, Pradas va reprendre a Manresa un dret i un plaer que la pandèmia li va furtar.