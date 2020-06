La proposta per celebrar Sant Jordi al juliol preveu parades limitades i signatures pre-organitzades

La proposta del sector del llibre i del Gremi de Floristes per a celebrar Sant Jordi el 23 de juliol, després de suspendre's la Diada del 23 d'abril pel coronavirus, preveu parades limitades i signatures de llibres pre-organitzades per tal de complir amb les mesures de seguretat i higiene.

Ho ha explicat la presidenta de la Associació d'Editors en Llengua Catalana, Montse Ayats, durant una entrevista a Rac1 aquest diumenge recollida per Europa Press en la qual ha informat que la proposta està pendent de ser aprovada pel Procicat i els corresponents Ajuntaments.

A Barcelona, han previst instal·lar unes 1.000 parades, pel que necessitaran l'aprovació de la Comissió municipal d'esdeveniments; Ayats ha defensat que la proposta del sector respecta totes les normatives de prevenció.



PARADES NOMÉS DE PROFESSIONALS

"Per a evitar l'efecte anomenada" i les aglomeracions, la proposta de celebració del Dia del Llibre i de la Rosa del sector per a enguany preveu que només els professionals puguin muntar una parada: no podran fer-ho associacions, particulars ni partits polítics.

Així s'evitaran saturacions i es podrà "cuidar als autors" que participin en les signatures, que demanen organitzar amb antelació, i calculant abans quantes persones assistiran per a organitzar els temps i els espais.

"Les llibreries i editors que vulguin signar el millor que poden fer és pactar amb la gent que vulgui anar", per a saber quantes persones acudiran a la cita i poder organitzar-se, ha dit Ayats.

A més, es regularan les cues i el moviment entre les parades, per a les quals es fixarà un espai màxim: "El que és segur és que no podrà haver-hi parades de 40 metres".

Tots els visitants hauran d'acudir amb màscara, respectar la distància de 1,5 metres i seguir les indicacions sobre seguretat i higiene que doni l'organització.