Teatre Club Capitol s'acomiada aquest diumenge a través de les xarxes socials

El teatre Club Capitol, situat a la Rambla de Barcelona i on Pepe Rubianes va passar moltes temporades trepitjant l'escenari, tanca definitivament les seves portes i s'acomiada aquest diumenge a través de les xarxes socials amb diferents vídeos en què se li ret homenatge.



El passat mes de desembre, el Grup Balañá, que gestionava la sala des de l'any 1962, ja va fer públic que quan finalitzés la temporada el teló baixaria definitivament, perquè el propietari del local no volia prorrogar l'arrendament.



Al principi, es va pensar que en acabar la temporada se celebraria una festa, però a causa de la pandèmia de coronavirus el comiat es porta a terme aquest diumenge a les xarxes socials.





#eterncapitol Infinitament agraïts a tothom qui ha format part del #ClubCapitol durant tots aquests anys. Gràcies! ?? I recordeu que, malgrat tot, se seguirà treballant per a programar la millor comèdia i stand-up comedy als teatres de @Grup_Balana Seguirem rient més que mai! ?? pic.twitter.com/TiC7N1cV2y — Grup Balañá (@Grup_Balana) June 14, 2020

Moltes gràcies per fer-nos arribar les vostres paraules dedicades al #ClubCapitol #TheHappyClosing Sou increïbles dins i fora de l'escenari. #eterncapitol https://t.co/DAeNjp5RqV — Grup Balañá (@Grup_Balana) June 14, 2020

A través d'un vídeo realitzat per Grup Balañá, diferents artistes comrememoren els moments passats en el seu escenari.Corbacho reconeix que no li agrada gens participar en el vídeo perquè significa que el Capitol tanca portes i assevera que la sala "era com un refugi, un lloc on acudies i podies trobar bon humor, bona comèdia, bons amics, gent que estima el teatre tant com jo ", mentre que Carlos Latre recorda la primera vegada que hi va veure actuar Rubianes i com tres lustres després va ser ell qui va rebre els aplaudiments del respectable.i el seu fill Roger són altres dels que s'han sumat al comiat del Capitol, a què qualifiquen de "teatre popular", i el Mag Lari assenyala que va ser allà on va començar professionalment la seva carrera., de La Cubana, mostra el seu pesar pel tancament, i l'actriuremarca que l'última funció va ser el dia 12 de març amb "Monòlegs de la vagina", que interpretava, abans de declarar-se l'estat d'alarma per la COVID-19.La sala va ser inaugurada el 23 de setembre de 1926 com cinema, conegut popularment com "Can Pistoles", pel tipus de programació que oferia, i va ser el 1990 quan va iniciar la seva transformació per acollir dues sales i La Cubana va representar el seu gran èxit, " Cómeme el Coco Negro ".Després de tornar a projectar cinema durant un temps, el 1997 es va reobrir la sala 1 com a teatre amb l'espectacle de Pepe Rubianes "Rubianes solamente", que va romandre en cartell fins al 2008, per la qual cosa aquesta sala portava fins avui el seu nom.El 1998 va obrir la sala 2 com a espai teatral, amb una programació basada principalment en monòlegs, còmics, i comèdies de petit format.Durant els últims 20 anys, en aquestes dues sales s'han representat unes 14.000 funcions d'uns 379 espectacles, que han sumat més de 2,7 milions d'espectadors.