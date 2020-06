El Festival de Llegendes de Catalunya farà més passis amb un aforament controlat

L'Ajuntament de Sant Martí de Tous i la nova direcció del Festival de Llegendes de Catalunya (Fesllecat) s'han adaptat a la nova realitat que arriba després de la crisi sanitària i han apostat per la cultura sense renunciar a celebrar el certamen. D'aquesta manera, del 3 al 5 de juliol, el festival oferirà més passis de cada espectacle amb un aforament controlat. "Serem molt estrictes amb les mesures de seguretat i, per evitar cues i que el públic se senti segur, no es podrà accedir sense l'entrada comprada per internet", ha explicat un dels directors, Víctor Borràs. Una de les propostes per a tots els públics és un circuit de llegendes pel Castell de Tous que combina teatre, titelles, música, narració i dansa.