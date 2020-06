L'OBC torna a L'Auditori per realitzar el seu primer assaig després del confinament

L'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya ha tornat aquest matí a l'escenari de la Sala 1 Pau Casals de L'Auditori de Barcelona per realitzar el seu primer assaig després del confinament. L'OBC no havia trepitjat L'Auditori des del passat 11 de març, i ho ha fet aquest dilluns amb músiques de Mozart, Haydn i Baguer i la direcció des del clavicèmbal de Dani Espasa. Aquest concert, que es gravarà divendres, serà el primer dels sis que enregistrarà Catalunya Música i també TV3. Els músics de la Banda Municipal de Barcelona també han començat a assajar, per la seva part, i enregistraran quatre concerts durant el mes de juliol que es podran escoltar a Catalunya Música a la tardor.

Per garantir la seguretat dels músics, l'OBC ha preparat uns programes articulats en diversos torns. Les tres obres que s'interpreten aquesta setmana, comptaran amb músics que s'aniran alternant a cada una de les obres per tal d'acomplir les mesures de seguretat establertes.

En aquest sentit, els membres de l'OBC hauran de mantenir una distancia de 2 metres entre ells a l'escenari; durant tots els assajos de juny i juliol, els músics faran servir la mateixa cadira, que portarà el seu nom; els faristols seran d'ús individual i no es compartiran; els músics faran servir fotocòpies de les partitures per tal de no haver d'entrar en contacte amb les originals; els horaris s'han adaptat per reduir les pauses d'assaig i el risc de contacte entre els instrumentistes; els músics i tot el personal de L'Auditori de Barcelona tindran accés reduït als espais comuns de l'edifici, i es mesurarà la temperatura corporal a l'entrada de L'Auditori.

Music of the day from Europe's Concert Halls

Per altra banda, aquesta tarda a dos quarts de nou del vespre, L'Auditori de Barcelona torna a oferir un concert a través del seu Facebook en el marc del projecte Music of the day from Europe's Concert Halls. Des de les llars dels músics de l'OBC es compartirà de nou la interpretació de 'Confiants' de Bernat Vivancos, l'única obra orquestral encarregada, escrita i interpretada durant el confinament.

A més, s'estrenarà mundialment l'enregistrament de 'String Quartets #3', el tercer concert de la integral de Schubert que el Quartet Casals va oferir en cinc nits inoblidables a L'Auditori l'any 2013.