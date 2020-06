La Mostra d'Igualada del 2021 es farà del 15 al 18 d'abril

La 32a edició de la Fira d'espectacles infantils i juvenils, La Mostra d'Igualada, tindrà lloc del 15 al 18 d'abril del 2021, segons ha anunciat l'organització d'un certamen que enguany s'havia de celebrar a finals de març però es va haver de suspendre per culpa de la pandèmia. A partir d'avui, i fins el 15 d'agost, les companyies que hi vulguin prendre part poden demanar la sol·licitud per fer-ho a través d'un formulari disponible a la pàgina web www.mostraigualada.cat.

Les dates escollides són posteriors a la Setmana Santa de l'any vinent.

La convocatòria està oberta a companyies professionals que vulguin presentar un espectacle en qualsevol gènere escènic (teatre, dansa, música, circ, ...) adreçat al públic infantil, juvenil o familiar. Hi són admeses tant les creacions pensades per ser representades en sala com a l'aire lliure. Tal i com exposa l'organització, "es tindrà especialment en compte la contemporaneïtat de la proposta, la innovació en el llenguatge escènic, l'aportació en el format, i la dramatúrgia". La inscripció està oberta a companyies d'arreu, tant de Catalunya i l'estat espanyol com internacionals. Després de la recepció de sol·licituds, la comissió organitzadora farà la tria dels espectacles que es veuran a la 32a edició.