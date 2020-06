Enric Calpena signarà exemplars del llibre «El primer capità» a la Parcir

L'historiador i escriptor Enric Calpena serà dimecres, a partir de les 19 h, a la Llibreria Parcir de Manresa per signar exemplars de la novel·la El primer capità (Edicions 62). L'autor recrea la vida de Hans Gamper, el fundador del Futbol Club Barcelona, durant la seva estada a Catalunya, on va arribar el 1898 i es va establir tot i que no era la seva intenció inicial. En aquestes últimes setmanes, han passat per la Parcir Rafel Nadal, Laia Aguilar i Núria Pradas per dedicar els seus llibres. L'accés a l'acte és lliure i, de moment, és la manera que permet els autors retrobar-se amb els lectors abans no es tornin a fer presentacions.