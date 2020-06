Sons del Camí retornarà la música a la basílica de la Seu i al claustre del Museu

La setena edició del cicle de músiques amb ànima Sons del Camí retornarà la música en directe a la basílica de la Seu i al claustre del Museu Comarcal del 21 al 24 de juliol i inclourà un cartell amb els noms destacats del solsoní Roger Mas i del músic de Collbató Ferran Palau i amb els projectes amb accent local d'Itzipa i MediterrÀniam. Com requereix la situació actual marcada per la pandèmia de la covid-19, tant a la basílica com al claustre es controlarà la capacitat a través de dues portes d'accés i hi haurà seients per garantir la distància entre el públic.

Lligat al projecte de ciutat Manresa 2022 i dins del seu eix Batega, Sons del Camí és un cicle de música en directe i en petit format organitzat per l'Ajuntament i la Fundació Turisme i Fires de Manresa. El programa s'iniciarà el dimarts 21 de juliol amb Itzipa, projecte guanyador del Llumplugged 2017 que es mou en l'arrel tradicional i que té l'essència en el joc de veus d'Anna Jané i la manresana Clara Sorolla. El dimecres 22, Ferran Palau presentarà el seu univers a través del disc pop Kevin, la seva obra més romàntica i colorista. El solsoní Roger Mas oferirà el dijous 23 les cançons de Parnàs, disc en el qual ha agermanat música i poesia. El cicle es clourà el divendres 24 amb la música contemplativa de MediterrÀniam, grup amb el flautista manresà Albert G. Galbany. Els concerts començaran a les 9 del vespre.

Com és habitual, Sons del Camí combinarà els concerts de pagament (Mas i Palau, a l'interior de la basílica de la Seu) amb els gratuïts (Itzipa i MediterrÀniam, al claustre del Museu Comarcal). Per als dos concerts gratuïts caldrà reservar l'entrada, que es farà efectiva amb l'abonament d'un euro i mig solidari. En els concerts de pagament (12 euros, entrades anticipades; i 15 euros, a taquilla), l'organització destinarà també un euro i mig a un projecte solidari. Per als dos concerts de pagament també hi ha l'opció d'aconseguir un abonament anticipat pel preu de 20 euros. Les entrades ja es poden reservar o comprar a www.sonsdelcami.cat, a manresa2022.cat i a manresaturisme.cat o bé a l'oficina de turisme. També es podran adquirir a la taquilla de cada espai, una hora abans de cada concert, però es recomana fer la compra o la reserva anticipadament per minimitzar les aglomeracions.



Solidaris amb l'Associació Siriana

En consonància amb els valors de solidaritat, acollida i cooperació que presenta Manresa 2020, Sons del Camí destinarà una part dels beneficis econòmics obtinguts a una entitat solidària de la ciutat. En aquesta ocasió serà l'Associació Siriana Integració i Concòrdia, la primera entitat de Manresa formada per un grup de persones refugiades originàries de Síria, que volen aportar la seva experiència per donar suport a persones que visquin processos de refugi. S'ha triat aquesta entitat perquè els efectes de la covid-19 han estat especialment virulents als camps de refugiats.