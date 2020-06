El Teatre Municipal l'Ateneu d'Igualada acollidrà divendres 19 de juny «El Comte Arnau»

Joan Arqué dirigeix "El Comte Arnau", del Teatre de l'Aurora, que és la propera representació en viu de l'Auditori Virtual. La funció serà el divendres 19 de juny, a les 8 del vespre, al Teatre Municipal l'Ateneu . "El Comte Arnau" és una adaptació al teatre del conegut mite català per a tota la família. La funció tindrà un preu de 5 euros. Les entrades s'han de comprar en línia al web del teatre: www.teatremunicipalateneu.cat. A causa de les circumstàncies provocades per l'episodi de covid19 hi haurà un aforament reduït i els espectadors hauran de seguir un protocol de seguretat a l'entrada i la sortida del teatre. L'Auditori Virtual del Teatre Municipal l'Ateneu és una iniciativa emmarcada en el Pla de suport específic al sector cultural del Departament de Promoció Cultural de l'Ajuntament d'Igualada. En el marc d'aquesta programació, l'espectacle es podrà veure el diumenge 21 de juny, a les 6 de la tarda, pels espais virtuals instagramtv@culturaigualada, facebook, al lloc web teatremunicipal.cat i al Canal Taronja Anoia.



Tres trobadors de llegendes, que recorren el país descobrint antigues històries, viatgen al Ripollès per explicar la llegenda del Comte Arnau . Parla aquesta història d'un tal Arnau, un cavaller de fosca armadura que, des de fa molts segles, cavalca a lloms d'un cavall en flames per la vall del riu Merdàs. Una història feta cançó, o una cançó feta història, que tothom ha sentit, però que molt pocs coneixen. De la mà dels trobadors, es decobreix com el Comte Arnau va iniciar el seu viatge cap a l'eternitat i es coneix a Adelais , el seu gran amor, i a Hug i Ponç , dos éssers màgics dotats de misteriosos poders. "El Comte Arnau" és una fascinant història plena d'aventures, amor i tradició. Un espectacle per a tots els públics sobre la llegenda més apassionant de la cultura catalana, amb música en viu i una gran força visual, que captiva grans i petits.



Els autors han volgut fer aquesta adaptació, entre moltes altres raons, perquè tot i estar considerat el mite català més important, que ha aconseguit perviure al llarg dels segles, probablement és el més desconegut. Se'n coneix el nom però, en general, no es coneix la llegenda; entre d'altres causes perquè hi ha moltes llegendes del Comte Arnau i perquè n'existeixen moltes versions, històries i anècdotes. I, sobretot, perquè els infants (i els que ja no ho són tant) també desconeixen aquesta fascinant història farcida d'aventures. A través del teatre, els han volgut donar l'oportunitat d'apropar-s'hi. I fer-ho a través del llenguatge del teatre com a art que transmet emocions en viu i que té la capacitat de generar un gran impacte en l'espectador. I també perquè el teatre beu justament de la font de la tradició oral, d'explicar històries que s'han anat transmetent generació rere generació, i gràcies a això s'han creat llegendes com la del Comte Arnau, que han arribat fins els nostres dies.



El Teatre de l'Aurora , gestionat per la cooperativa Unicoop Cultural, és un projecte

col·lectiu sense ànim de lucre basat en la complicitat, la participació i la cooperació.

Ofereix una programació estable d'arts escèniques des de 1996 amb la voluntat que el

teatre, i la cultura en general, siguin accessibles per a tothom a través d'una oferta de

qualitat. El Teatre de l'Aurora és membre de l'Associació d'Empreses de Teatre de

Catalunya (ADETCA) i de la Red de Teatros Alternativos.



A més de l'exhibició d'arts escèniques, aquest espai independent de cultura es dedica

també a la producció d'espectacles principalment dirigits a tots els públics. El seu

compromís és contribuir a la millora del sector professional que es dedica al teatre

familiar en el panorama català. Des de l'any 1999, el Teatre de l'Aurora ha participat

en 20 produccions amb companyies professionals catalanes dedicades als

espectacles familiars (Farrés brothers i cia, Marcel Gros, Teatre Nu, Cia. La

Mandarina, La companyia del príncep Totilau, etc) amb els quals han coproduït

muntatges com «OVNI», «Minuts», «Avi Ramon», «Contecolors», «La maleta de l'Agustí» o «El país del pa amb tomàquet», per citar- ne alguns.



Amb l'experiència d'aquests anys, han fet un pas endavant passant de la coproducció

a la producció pròpia però mantenint l'aposta pels espectacles per a tots els públics. A

més, han incorporat Joan Arqué com a director artístic dels seus projectes. Arqué va

dirigir la coproducció («El Baró dels Arbres», 2013, Taaroa Teatre i Bufa&Sons) imprimint un segell artístic personal molt proper a la manera d'entendre el teatre per a tots els públics del Teatre de l'Aurora. Un teatre sense enganys, on tot el què passa es veu en viu damunt l'escenari, on res no és gratuït, carregat de simbolisme, pensat realment per a espectadors de totes les edats i, sobretot, amb un respecte molt elevat pel treball actoral en totes les seves dimensions i disciplines.

Amb tots aquests ingredients van crear «El Comte Arnau»: una adaptació al teatre del

conegut mite català, dirigida a tots els públics i amb una posada en escena que

compta amb tres excel·lents intèrprets damunt l'escenari que dominen moltes disciplines artístiques (Ireneu Tranis, Roger Julià i Pep Pascual) i amb la participació del dramaturg Salvador S. Sánchez. L'espectacle es va estrenar a la Fira Mediterrània 2015.