La 23a Mediterrània combinarà propostes en viu i altres en línia i durarà sis dies

Manresa tindrà Fira Mediterrània 2020. Serà, però, adaptada a l'actual crisi de la covid-19 -combinant propostes en viu i altres en línia- i ampliada en dies. Així ho ha anunciat aquest dimecres l'organització del certamen, que enguany arriba a la 23 edició i que tindrà lloc del 13 al 18 d'octubre.

"Les celebracions de cultura popular no les aplacem ni les re-programem, sinó que les celebrem i les compartim adaptant-les al present, repensant-les", afirmen els responsables de la Mediterrània. Es tractarà, doncs, "d'una edició repensada i adaptada al present amb l'objectiu de garantir al màxim la seguretat de tots els participants (públic, professionals, tècnics i personal de l'organització) a que obliga l'actual crisi sanitària provocada per la Covid19".

Fira Mediterrània en línia

La Fira oferirà de dimarts 13 a dijous 15 d'octubre diverses activitats adreçades exclusivament al públic professional amb jornades professionals, reunions ràpides i presentacions de projectes, pensades per ser un espai de reflexió i especialment de connexió entre professionals. Ho farà en format en línia prescindint per raons de seguretat de la Llotja Professional presencial. Enguany, aquestes activitats i els contactes entre professionals es podran seguir de forma pràctica i eficaç des de les aplicacions en línia que la Fira posarà a disposició dels acreditats. El gruix de professionals que cada any s'acrediten per assistir a la Fira té una procedència molt diversa, i conscients de la dificultat de la mobilitat entre territoris que ha provocat la crisi sanitària, aquestes mesures han estat pensades per poder oferir el màxim de continguts als acreditats internacionals, estatals i catalans que no es puguin desplaçar fins a Manresa. Estava previst que algunes d'aquestes eines en línia fossin adoptades en un futur, però la necessitat actual ha accelerat la implantació, així que moltes d'elles segurament es mantindran en properes edicions.

Fira Mediterrània en viu a Manresa

També en la línia de la responsabilitat de la Fira tant envers als professionals de les arts en viu com de la cultura popular, la programació artística es desenvoluparà presencialment en diversos espais de Manresa del 15 al 18 d'octubre amb concerts i espectacles presencials.

La programació, que es farà pública en les properes setmanes, continuarà proposant una mirada a l'arrel que ens parla en present. Aquesta premissa, que ha de servir per posicionar fermament el discurs de la Fira com al mercat estratègic de l'arrel, impregnarà la programació de la 23a edició. Aquest plantejament es concretarà amb una programació integrada per propostes que parteixen de l'arrel i la cultura popular i tradicional com a motor creatiu, una arrel amb mirades polièdriques, i que ens parla en present. Per aquest motiu la 23 a Fira continuarà articulant-se sota tres grans conceptes: mirades, joves i present.

Totes les actuacions en viu es duran a terme complint sempre i de forma estricta amb les mesures sanitàries vigents, evitant la presència massiva i no controlada d'espectadors, per garantir la seguretat de tothom. L'organització de Fira Mediterrània de Manresa restarà atenta a l'evolució de la situació sanitària per tal d'adaptar la seva oferta a les necessitats vigents en el moment de la seva celebració, ja sigui amb l'ampliació d'aforaments, si l'evolució de la pandèmia és favorable, o amb la seva reducció si pel contrari, calgués tirar enrere el calendari de desconfinament. Aquest model híbrid, en línia i presencial, permetrà adaptar la Fira segons quina sigui la situació a la propera tardor.