De «Don Giovanni» a «La Bohème»: el Liceu enllaça la temporada 2020-21 amb el concepte de l'«obsessió»

El Gran Teatre del Liceu oferirà la temporada 2020-21 vuit grans títols operístics relacionats tots ells pel concepte de l'obsessió. Després d'haver cancel·lat les últimes produccions pel coronavirus, el teatre aixecarà el teló el 27 de setembre amb un recital de Sondra Radvanovsky i Piotr Beczala, per encarar una programació amb produccions com 'Don Giovanni', 'Lucia di Lammermoor', 'Otello', 'La traviata', 'Tannhäuser' i 'La bohème'. A més, destaca l'estrena a l'Estat de la nova coproducció del Liceu 'Lessons of love and violence'. El teatre ha adaptat la programació per aconseguir equilibri pressupostari davant els 16 milions d'euros de pèrdues en taquillatge, "però sense perdre qualitat", ha dit el president del Liceu, Salvador Alemany.

L'obsessió com a passió humana és el fil conductor de la nova temporada del Liceu, un impuls que comparteixen molts dels protagonistes de les produccions triades. La institució ha presentat aquest dimecres en roda de premsa la nova programació, que s'iniciarà amb el recital de la soprano Sondra Radvanovsky i el tenor Piotr Beczala. Li seguirà a l'octubre la versió concert d'Il trovatore' de Verdi amb Anna Netrebko, Yusif Evyazov i Ludovic Tézier.

Serà amb la producció de Christof Loy per a l'Opera de Frankfurt de 'Don Giovanni' de Mozart quan comenci oficialment la temporada d'abonaments. En el muntatge s'adaptarà perquè el repartiment mantingui les distàncies de seguretat, unes mesures que s'aniran actualitzant en futures funcions a mesura que avancin les directrius. Respecte la temporada prevista inicialment, s'ha hagut de prescindir del primer muntatge operístic, i per tant de nou òperes se'n faran vuit, començant per aquest 'Don Giovanni'.

El president de la Fundació, Salvador Alemany, ha dit que no era la temporada que estava prevista inicialment, "sinó la que es pot fer". "Veureu una temporada bona, malgrat els canvis", assegura el president, que remarca el gran esforç artístic i de gestió en un teatre que "no està acostumat a cancel·lar" i s'ha trobat en una situació "inèdita".

Alemany ha assenyalat que abans de la pandèmia el Liceu es trobava en el seu millor moment, tant a nivell econòmic, com d'estabilitat i il·lusió de l'equip artístic. "Tornarem allà on érem", ha apuntat el president de la Fundació.

El pressupost de la temporada s'ha hagut de reajustar fins als 44 milions d'euros, 11 milions menys que els previstos inicialment per al curs (55 milions). La institució preveu una ocupació d'entre el 50% i el 60% fins a Setmana Santa, bastant-se en els auguris d'experts amb la consecució de la vacuna. "Naveguem en incertesa. Gestionarem persona a persona, serà ingent, però la voluntat clara de servei públic de l'equipament és que puguem tornar a la normalitat de la millor manera possible", ha dit el director gerent del Liceu, Valentí Oviedo.

El Liceu té un cos d'abonats de 15.000 persones, que hauran de reestructurar "butaca a butaca" per adaptar-se a les reduccions d'aforament. Amb tot, confirma que els abonats tenen seient assegurat a totes les produccions de la temporada. El teatre preveia augmentar els preus aquest curs, però s'ha fet enrere perquè vol "que la gent surti de casa".

Vuit muntatges escènics

"És una programació que trenca amb les temporades anteriors. Té un relat discursiu propi", ha avançat el director artístic Víctor García de Gomar. Àlex Ollé s'estrena com a artista resident amb una de les òperes protagonistes de la temporada, 'La bohème' de Puccini, sota la direcció musical de Giampaolo Bisanti. Oller ha manifestat que el seu somni és arribar a ser pioners en una nova forma d'entendre l'òpera. "Cal que el Liceu tingui un segell propi i que assumeixi riscos si de debò vol mirar cap al futur", ha apuntat.

La temporada destaca per produccions que porten la signatura de grans teatres d'òpera com la Bayerische Staatsoper amb 'Lucia di Lammermoor' o la Royal Opera House amb 'Otello'. Els directors d'escena David McVicar, Robert Carsen i Laurent Pelly retornen amb èxits coneguts pel públic del Liceu com 'La traviata', 'Tannhäuser' i 'Les contes d'Hoffmann'

"Amb ressonàncies de l'obsessió en un Don Giovanni seductor i narcisista; un Alfredo com a estereotip de l'amant ardent; un Hoffmann que, en lloc de triomfar en l'amor, només acumula històries doloroses", exemplifica el director Garcia de Gomar sobre el fil conductor de la temporada, les obsessions i les seves referències i mites antics.

Durant la temporada passaran veus com les de Javier Camarena, Nadine Sierra, Ermonela Jaho, Gregory Kunde, Stéphanie d'Oustrac, Carlos Álvarez, John Osborn, Stéphane Degout, Krassimira Stoyanova, Alexander Vinogradov, Christopher Maltman, Johanni van Oostrum i Okka von der Damerau, entre d'altres.

En les òperes de versió concert, el Liceu oferirà quatre propostes a la sala gran i una al Foyer. 'Platée' de Jean-Philippe Rameau s'estrenarà a l'Estat sota la direcció de William Christie i Les Arts Florissants. 'Mitridate, re di ponto', de Mozart quan tenia 14 anys, estarà dirigida per Marc Minkowski; es podrà veure per primera vegada a Barcelona la versió semiescenificada de 'My fair lady'; i per últim 'La principessa filosofa', una òpera de Carles Baguer.

El teatre crea un nou projecte, el Liceu Vermut, que oferirà música en viu a la terrassa per a unes 150 persones, amb artistes com Chicuelo, Raül Fernández 'Refree' i Hidrogenesse.

Condicionants per la covid

El dèficit de la temporada 2019-20 és de 12 milions d'euros en ingressos, i de la 2020-21 es preveu de 5,5 milions en pèrdues respecte el que havien previst abans de la pandèmia. Tenint en compte les dues temporades, la institució s'ha vist obligada a fer un reajustament de més de 12 milions d'euros, i a demanar un préstec addicional de 4,5 milions per finançar el moment actual.

Els nous abonaments de la temporada 2020-21 es poden reservar a partir d'aquest dimecres, però el teatre les confirmarà al setembre en funció de les restriccions d'aforament. Així mateix, la venda general de localitats s'iniciarà un mes i una setmana abans de cada estrena, per tal d'adaptar els aforaments depenent de les limitacions del moment.

Tenint en compte la incertesa dels primers mesos de la nova temporada, es permetrà que els abonats puguin renunciar amb un màxim de 15 dies d'anticipació a títols compresos entre els mesos d'octubre i desembre.

El Liceu manté la iniciativa Liceu Under 35, amb què oferirà tres sessions especials de 'Don Giovanni' (22 d'octubre), 'La traviata' (7 de desembre) i 'Solstice' (8 de febrer).

Confluència de disciplines

Malgrat els ajustos de la temporada, la dansa vol prendre protagonisme a la temporada, amb dues propostes internacionals de la mà de l'Eifman Ballet i el Ballet Nacional Txec, amb el debut al Liceu de Blanca Li. D'altra banda, el Liceu vol apostar per l'activitat simfònica amb tres concerts amb la dansa com a eix vertebrador, 'De Carmen Amaya a Estrella Morente', 'Els tres ballets Dieghilev' de Stravinsky i 'Romeu i Julieta' de Prokófiev. Amb O?pera de Butxaca i Nova Creacio? (OBNC) estrenarà l'espectacle 'Sis Solos Soles'.

L'artista japonesa Chiharu Shiota firma la imatge de la nova temporada, i serà l'autora d'una exuberant instal·lació al Saló dels Miralls amb el 'Winterreise' de Schubert.

Amb la voluntat de fer del Liceu un centre de les arts i pensament, la temporada tindrà sis veus que completaran el discurs amb versos, exposicions o textos: Chiharu Shiota, Louise Bourgeois i Laia Abril (artistes visuals), Luis Rojas Marcos (psiquiatre), Joan Margarit (poeta) i Nuccio Ordine (filòsof).