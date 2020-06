Els experts assenyalen que no es detecten contagis per haver compartit el diari

Posar uns quants exemplars de premsa a disposició dels clients és una tradició molt arrelada a la nostra hostaleria i molt apreciada pels consumidors, però amb la reobertura dels establiments després de la fase més dura del confinament, els habituals s'han trobat que no podien recuperar l'hàbit entranyable. No hi havia diaris. Segons els cambrers, tot el que toquessin els clients s'havia de desinfectar abans del següent servei, i els diaris no es poden ruixar amb desinfectant i fregar pàgina per pàgina. Aquesta era l'explicació que es va fer servir des del primer dia de la desescalada hostalera, quan van obrir les terrasses, fins ara, quan ja ens podem repenjar a la barra.

Però, el diari és realment tant perillós? Hi ha una norma oficial que prohibeixi la seva presència en aquests establiments? Els editors opinen que no. Però no són els únics. També des del sector hostaler es defensa que els diaris tornin als bars i restaurants. I les autoritats neguen la prohibició.

Fa uns dies, els presidents de de l'Associació de Mitjans d'Informació i de la Confederació Empresarial d'Hostaleria d'Espanya van signar un acord per, segons es va informar, «fomentar la tornada a la normalitat de la ciutadania, promovent accions que afavoreixin la recuperació de l'hàbit de la lectura de la premsa en els locals destinats a l'hostaleria, ja siguin bars, pubs, cafeteries, hotels o restaurants». Les dues entitats van destacar que «no existeix constància de cap prohibició» que impedeixi recuperar aquest hàbit.

Conselleries de salut de diferents governs autonòmics s'han pronunciat en el mateix sentit. Per exemple, segons la direcció general de Salut Pública de la Xunta de Galícia, «la disponibilitat de premsa escrita per als clients dels establiments de restauració col·lectiva no està expressament prohibida per les normes de desescalada». El director general, Andrés Paz-Ares Rodríguez, afirma també que «la pròpia Organització Mundial de la Salut i les publicacions científiques actuals recorden que la infecció per coronavirus es produeix principalment a través de l'aire, cosa que fa gairebé impossible que succeeixi a través de superfícies poroses, com el paper».

L'OMS ha qualificat de «infinitament insignificant» el risc de contagiar-se pel fer de tocar un exemplar de diari que ha estat en mans d'altres persones. Investigacions científiques dutes a terme per les universitats de Brochum i Greifswald, a Alemanya, han conduït a el mateix resultat: el paper, pel fet d'ésser porós, és una de les superfícies més resistents i la seva exposició a la contaminació és pràcticament «ínfima».

L'Associació Internacional de Mitjans d'Informació (INMA), per la seva banda, ha recordat que «mai hi ha hagut un incident documentat en el qual la covid-19 hagi estat transmesa per un diari, revista, carta impresa o paquet imprès, segons els principals metges i científics de el món», entre els quals cita, a més dels pertanyents a l'OMS, la revista científica Journal of Hospital Infections, el National Institute of Allergy and Infectious Diseases dels Estats Units. i el John Innes Center.

Sens dubte, ben aviat l'evidència s'imposarà sobre l'alarmisme derivat de la lògica preocupació davant del desconegut, pròpia dels primers moments de l'epidèmia però ja no de les actuals certeses, i els diaris tornaran a acompanyar el cafè i la pasta de l'esmorzar, si és que uns clients més matiner sno se'ns han avançat.