La inauguració serà el 27 de juny si la moció no ho canvia

? El nou Museu Municipal s'havia d'inaugurar el dia 18 d'abril, però la pandèmia i el confinament ho van impedir. La data és ara el 27 de juny, però a Sant Fruitós de Bages hi ha avui un esdeveniment que impedeix confirmar plenament aquesta previsió: la moció de censura contra l'alcalde Joan Carles Batanés. Tal com apuntava la màxima autoritat del poble ahir, si continua en el càrrec el museu obrirà el dia 27; si hi ha un relleu, caldrà esperar si el nou govern manté els mateixos plans.