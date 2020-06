Cristina Landa de la Salle Manresa guanya el premi territorial de la Catalunya Central AMIC-Ficcions 2020

Han participat 332 alumnes de 20 centres educatius de la Catalunya Central

Per primera vegada els finalistes i professors de tots els territoris de parla catalana, participants en el concurs literari AMIC-Ficcions, han seguit l'acte de lliurament de premis de la 12a edició del concurs a través de la plataforma Instagram Live a causa de la situació excepcional per la crisi del coronavirus. A l'esdeveniment s'ha donat a conèixer la guanyadora del Premi Territorial de la Catalunya Central, el guanyador del Premi Territorial d'Anoia i la guanyadora del Premi Territorial d'Osona, que han estat premiats amb uns auriculars sense fils.

El Premi Territorial de la Catalunya Central ha estat per Cristina Landa Oroquieta, de La Salle de Manresa, sota el pseudònim LaSALLEManresa1. D'altra banda, el Premi Territorial d'Osona ha estat per Emma Calle Casas, de l'Escola Sagrats Cors de Torelló, sota el pseudònim Emma C.C. Per últim, el Premi Territorial d'Anoia ha estat per Xavier Canela Ortiz, del Col·legi Mestral de Jorba, sota el pseudònim Egagròpila.

En total, 332 alumnes de 20 centres educatius de la Catalunya Central han participat a la 12a edició del concurs. D'aquests, 21 alumnes (16 relats) de secundària i batxillerat van aconseguir arribar a la final. Tanmateix, al lliurament de premis també s'ha fet un reconeixement al professorat, on Laura Vilaprinyó del Col·legi Mestral de Jorba; Margarida Casanovas del Col·legi Escorial de Vic i Silvia Plana Molas de l'Escola Sagrats Cor de Torelló, han quedat finalistes.

De les 172 històries finalistes, el Premi a la Millor Història AMIC-Ficcions 2020, guardonat amb un iPhone, ha caigut en mans del grup Larian, integrat per Laia Bosch Fontan i Arián Marquez Martínez, de l'Escola Sant Andreu – Manyanet de Barcelona, pel seu relat "La cova dels records". El jurat, format per experts dins del món literari i cultural, ha considerat que la història mereixia el primer premi "per la destacada agilitat en el gust argumental, que sap combinar l'acció escaient en una narració d'aventures amb la necessària creació d'expectatives, i una fluïdesa narrativa que la connecta amb el llenguatge audiovisual".

La Segona Millor Història AMIC-Ficcions 2020 ha estat per Alba Benjumea Forés del grup Ànònim(a), del Col·legi Vilagran de Salt, per l'obra "L'oblit" que el jurat ha considerat que "es narren amb precisió les escenes quotidianes que formen la historia principal. Text agradable amb paraules senzilles, identificables i amb força que atrauen i enganxen".

En l'àmbit global, el Premi a la Millor Història del País Valencià ha estat per Pablo Pérez Urquizu de l'IES Ramón Cid de Benicarló amb el seu relat "Ella" que el jurat l'ha qualificat "d'excel·lent creació d'atmosfera en una història inquietant que atrapa el lector, molt ben descrita a través dels ulls d'una primera persona, amb un final sorpresa digne de les millors històries del gènere". El Premi a la Millor Història de les Illes Balears, ha estat per Paula Bermejo Cañas i Maria Juan Marí del Col·legi Mestral d'Eivissa amb "Bitllet d'anada i tornada" perquè "transporta al lector per un camí torbador de la mà de la protagonista i aconsegueix una atmosfera densa que va in crescendo fins a un final que et deixa un inquietant mal sabor de boca".

L'esdeveniment, l'últim de tres actes que s'han organitzat – Illes Balears, País Valencià i Catalunya – ha comptat amb la participació especial d'Ester Franquesa, directora general de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya; Oriol Magrinyà, director de l'Editorial Barcino, un dels projectes de la Fundació Carulla; Mohamed El Amrani, periodista i fundador de l'Associació Cultural Xarxa de Convivència de Roses; Marta Vivet, guionista de la sèrie de ficció de TV3 "Les de l'hoquei"; M. Carme Rodríguez, vicepresidenta de l'AMIC i Josep Ritort, secretari general de l'AMIC.



Dades de participació de Ficcions 2019-2020

Aquesta 12a edició va tancar el passat 31 de març amb una participació de 3.660 alumnes de 277 centres educatius diferents. Aquests joves, d'entre 14 i 18 anys, provenen de Catalunya (2.415), País Valencià (701), les Illes Balears (462), la Franja de Ponent (63), Andorra (14), Catalunya Nord (4) i altres territoris (1).

De les més de 1.500 històries publicades en la dotzena edició d'AMIC-Ficcions, el jurat, format per persones vinculades al món literari i de l'educació, va seleccionar 172 grups finalistes: 109 de Catalunya i Catalunya Nord (163 joves), 34 del País Valencià (57 nois i noies), 22 de les Illes Balears (28 alumnes), 5 grups de la Franja de Ponent (6 alumnes) i 2 d'Andorra (5 joves).

Organitza AMIC, compromís amb l'educació

El concurs AMIC-Ficcions, l'aventura de crear històries, que enguany arriba a la dotzena edició, és una iniciativa de l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació (AMIC) per promoure la lectura i l'escriptura en català entre els joves dels territoris de parla catalana. L'AMIC representa a més de 400 publicacions en paper i digitals fortament arrelades arreu del nostre territori.