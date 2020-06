Un Dijous Divins que s'ha aferrat al calendari

? Ruth Matamala, responsable de la programació de la Fàbrica Vella, es va aferrar a mantenir el concert del Dijous Divins d'avui per cloure la temporada «amb optimisme». Aquests concerts es fan a la sala de dalt, però aquest s'ha programat a l'exterior, al porxo, tot i que hi ha plans alternatius per si plou: «El farem sí o sí», diu. Ara, mantenint distàncies (les unitats familiars podran seure plegades), amb mascaretes corporatives i pel que fa a cambrers de vins, refrescos i tapes, a càrrec de La Vineria i, per sorteig, del bar La Pis