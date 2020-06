Música a Calaf amb Miguel Díaz, i Roger Pera presenta el seu llibre a Navàs

Avui, a les 20.30 h, al pati del Casal de Calaf, es podrà gaudir amb l'actuació del cantautor Miguel Díaz. En un concert amb taquilla inversa, es podran escoltar les peces d'un artista que es mou pels terrenys sonors del folk, el blues, el country i els corridos mexicans. En l'àmbit literari, l'actor Roger Pera parlarà avui (19 h) d' Èxit al jardí del Mujal, en un acte organitzat per la Llibreria Cal Cisteller de Navàs. En el volum publicat per Angle, l'intèrpret fa una mirada a la seva trajectòria i aborda temes tan punyents com l'addicció a les drogues que va patir. Quim Pujolar presentarà l'acte.