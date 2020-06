Navarcles impulsa un projecte per fer arribar lectures a tots els infants del municipis

La Biblioteca Sant Valentí i l'Escola Catalunya han impulsat un projecte per seguir atenent les necessitats de lectura dels infants del municipi. Els alumnes de P-3 fins a 6è de Primària gaudiran d'un lot sorpresa amb diferents lectures per seguir llegint i fomentar la lectura. L'equip docent de l'Escola Catalunya en col·laboració amb la biblioteca ha facilitat l'elaboració d'uns lots de lectura força personalitzats, segons els gustos i preferències dels diferents alumnes.

Amb la col·laboració de LECXIT (Lectura per l'Èxit Educatiu), s'han creat lots dins una caixa, en format regal i juntament amb els llibres recomanats s'hi podrà trobar un carnet de lectura "per viatjar a mons imaginaris" que s'anirà segellant a mesura que es llegeixin les lectures. També hi haurà una infografia amb 5 propostes de dinamització per llegir en família i un llibre de l'expert Jaume Centelles amb propostes diverses per promoure la lectura dels infants a casa.

Si algun infant encara no és soci de la Biblioteca, se li proporcionarà al moment de recollir aquest "lot sorpresa", que serà completament gratuït i es podrà utilitzar a totes les biblioteques de la xarxa catalana. Cal recordar que els horaris de la Biblioteca Sant Valentí de Navarcles són de 9h a 14h de dilluns a divendres i també els dijous de 17h a 20h.

Aquest projectes neix arran de l'ordre del BOE de mantenir tancades les sales infantils de les biblioteques. La biblioteca infantil romandrà tancada però estarà repartida per totes les llars navarclines. «Cap infant sense contes, saquegem la biblioteca infantil i que els contes viatgin a les cases».