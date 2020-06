Maria Teresa Guarro, de Piera, guanya el 8è concurs de Relats Breus de Regió7

L'amor és revolucionari, una història que busca fer reflexionar el lector sobre com se sent amb si mateix, és l'obra guanyadora de la vuitena edició del Concurs de Relats Breus de Regió7. La firma Maria Teresa Guarro Carreras, pierenca de 25 anys que va acceptar el repte d'aquest diari d'escriure un relat inspirat en l'amor per videoconferència, però «esquivant els tòpics», assegura, i posant-se a la pell d'aquelles persones que han passat el confinament soles. El segon premi ha estat per a Alba Font Torra ( L'hora de la veritat) i el tercer, per a Isabel Palà Vila ( Rita).

Acabada de graduar en Medicina i amb l'escriptura com a passió -a la qual li agradaria dedicar més temps del que ho fa, diu-, Guarro explica que va plantejar el seu relat sobre la idea que «mai solem tenir temps per estar sols i plantejar-nos si estem còmodes amb nosaltres mateixos; el confinament ens ha donat un moment per mirar portes endins i aprendre a cuidar-nos».

El jurat, que enguany ha estat format per la manresana Mar Pavón, escriptora de llibres infantils, establerta fa molts anys a Sant Joan de Vilatorrada; el periodista santjoanenc Aleix Solernou i el manresà d'adopció Pep Molist, escriptor de literatura infantil, crític literari i responsable de la Biblioteca Infantil del Casino de Manresa, ha coincidit a escollir el relat L'amor és revolucionari com el millor dels 49 que es van presentar a la convocatòria. «És un monòleg interior molt aconseguit i molt propi d'un estat de confinament i de sol·litud. Molt sincer, proper i creïble», en destaca Molist. «És una història que es dirigeix a les arrels de l'amor, a les seves entranyes. Ens recorda que abans d'estimar cap enfora, hem d'estimar cap endins», afegeix Solernou. I Pavón en remarca que «està escrit amb un vocabulari senzill però alhora molt curós».

Tant Guarro com Font i Palà rebran com a premi una subscripció digital trimestral a Regió7, un val de compra a la llibreria Parcir i una targeta regal de 50 euros de Libelista, empreses que han col·laborat amb el concurs juntament amb Angle Editorial, Editorial Alba i Farell Editors. I també hi haurà un petit lot de llibres per als altres set autors finalistes: Alba del Villar, Laia Arnau Zamora, Albert Prat Cardona, Alba Llamas Amorós, Isaac Guilà i Puig, Anna Maldonado Comaposada i Noemí Vilaseca Casals.