Clam unitari del món de la música per salvar les actuacions en directe

El sector de la música de Catalunya s'ha unit i ha fet un front comú per salvar les actuacions en directe. Coincidint amb el Dia Mundial de la Música i davant una "crisi sense precedents" provocada per la pandèmia de coronavirus, el sector ha demanat un pla de xoc a les administracions i que mantinguin les programacions culturals previstes en festes majors, certàmens i concerts. "La setmana que tot Catalunya s'omplia de nits amb música en directe és més destaca la nostra desaparició dels carrers i places", han lamentat des del sector musical en viu. Per això, les principals associacions del sector han firmat una moció que faran arribar a les administracions i on es demana que ratifiquin els pressupostos per contractar música en directe.



"Hem sortit als balcons a regalar el nostre art"

El text recorda que el sector cultural català aporta el 5,68% del PIB, dona feina al 4% de la població assalariada i només compta amb el 2% del pressupost ordinari del conjunt d'administracions catalanes. També argumenta que la despesa per habitant anual a Catalunya en cultura és de 30 euros, mentre que a Portugal és de 158, a Itàlia de 233 i a França de 476 euros. "Al llarg del confinament, els artistes han sortit als balcons a regalar el seu art i han ofert concerts, representacions i exhibicions gratuïtes mitjançant les xarxes pujant gratuïtament tot tipus de contingut, amb l'única finalitat de fer més fàcil aquesta difícil situació en la resta de persones", han recordat des del sector.

Per tot plegat, les principals associacions de música en directe exigeixen el manteniment de les partides pressupostàries de les administracions públiques destinades a cultura, com també el manteniment de les programacions culturals i dels contractes subscrits. A més, volen que es constitueixin taules per a l'emergència cultural i s'impulsin plans de xoc per al sector cultural, a banda de desbloquejar la negociació de l'Estatut de l'Artista.

El text de la moció està signat per l'Associació de Representants de Catalunya, l'Associació Catalana d'Intèrprets de Música Clàssica, l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya, l'Associació de Músics de Tarragona, l'Associació Professional de Músics de Catalunya, la Societat de Blues de Barcelona, l'Acadèmia Catalana de la Música, la plataforma Cultura en Lluita i el sindicat CCOO.