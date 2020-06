L'Auditori de Barcelona celebra el dia de la música sortejant 60 passis de concerts

L'Auditori de Barcelona celebra el Dia de la Música aquest diumenge amb el sorteig de 60 passis, trenta per assistir a un assaig de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya i trenta per a un assaig de la Banda Municipal de Barcelona.



Tots dos concerts estan previstos per al 2 de juliol i els interessats poden inscriure's a internet a través de la pàgina de l'Auditori, ha informat l'Auditori en un comunicat.





??????? Aquest any, més que mai, volem celebrar junts el #DiadelaMúsica! Sortegem 30 passis per assistir a un assaig de l'@OrquestraOBC i 30 per assistir a un de la @BandaBarcelona en exclusiva i a porta tancada, el dia 2 de juliol.



▶? Participa: https://t.co/Moinq0sKrC pic.twitter.com/MD6MWvr1UZ — L'Auditori Barcelona (@auditoribcn) June 20, 2020

En els vint anys d'història de la institució s'han celebrat grans accions amb motiu d'aquesta festa, com el concert de l'OBC a la platja o activitats a les instal·lacions de l'Auditori, però aquest any la Covid ha obligat a reformular la celebració.Se suma també a la celebració del Dia de la Música el Museu de la Música de Barcelona, que va obrir les portes i poc a poc ha anat recuperant la normalitat i rebent els primers visitants.