«L'Hèroe», «La nit de la iguana» i «L'Emperadriu del Paral·lel» protagonitzaran la temporada 2020-21 del TNC

El Teatre Nacional de Catalunya (TNC) ha "construït de nou" la temporada 2020-21, segons ha dit aquest dilluns el seu director artístic, Xavier Albertí, en la presentació d'una programació que "no està feta amb sargits". La primera gran producció que veurà la Sala Gran serà 'L'Hèroe', de Santiago Rusiñol, que s'estrenarà el 3 de desembre. Abans, el 'Decameró' haurà inaugurat la temporada a la Sala Petita, per on també passarà a la primavera 'Galatea' de Josep M. de Sagarra. Les dues altres produccions a la Sala Gran seran 'La nit de la iguana', de Tennessee Williams, i 'L'Emperadriu del Paral·lel', de Lluïsa Cunillé. Aquesta última serà el nucli del nou epicentre de la temporada, que girarà entorn el teatre musical del Paral·lel.

Amb el lema 'La nostra força és la cultura', el TNC ha avançat alguns dels títols que vertebraran la propera temporada. "L'hem construït de nou amb voluntat que el lema, la idea que la nostra força és la cultura, sigui el més clara que mai", ha dit Albertí, que ha introduït la que serà la seva última temporada com a director artístic. Al juliol, s'anunciarà la nova persona que ocuparà el càrrec.

Alguns dels espectacles cancel·lats a causa del coronavirus "no han cabut" per a la temporada 2020-21. "Veurem si els que han quedat en un calaix es presentaran en futures programacions de la casa", ha dit Albertí fent referència a la futura direcció artística.

El teatre ha viscut una pèrdua "molt important" d'ingressos propis, de gairebé 2 milions d'euros. "Fer una temporada d'aquesta manera no és gens fàcil. No es pot fer tot el que voldries fer, però l'hem adaptat per fer-la amb menys recursos", ha dit la directora executiva del TNC, Mònica Campos. La institució ha acordat amb el Departament de Cultura un pressupost per a l'any vinent que els permetrà "tirar endavant la programació". Campos ha insistit en la seguretat dels teatres. "La tornada serà completament segura, tenim sales àmplies i ventilacions correctes", ha asseverat.

Per la seva banda, la presidenta del Consell d'Administració del TNC, Neus Aranda, ha assegurat que treballen "dia a dia per adaptant-se a la normativa". "El nostre interès és poder arribar a la màxima quantitat de públic per poder tirar endavant el teatre", ha respost sobre les restriccions d'aforament.

Sobre aquest aspecte, el teatre ha optat per programar el primer espectacle a la Sala Gran a partir de desembre per la dificultat d'adaptar l'espai a les restriccions d'aforament, i començar la temporada a la Sala Petita.

La temporada constarà de 27 espectacles, molts dels quals seran enregistrats i emesos en línia a través d'un abonament digital després de l'estrena.

Tres produccions a la Sala Gran

La nova temporada del TNC estarà "plena de memòries apocalíptiques". Albertí ha reflexionat sobre la dramatúrgia abans i després de la pandèmia. "Els textos pre-covid són ja clàssics", ha apuntat.

La primera producció que es veurà a la Sala Gran serà 'L'hèroe', de Santiago Rusiñol, del 3 de desembre al 10 de gener de 2021. Rusiñol va escriure l'obra el 1903 com una "reacció als atacs d'anticatalanisme que va suposar l'espectacle dels 'Jocs florals de Can Prosa'", escrit un any abans. Lurdes Barba dirigeix el clàssic de Rusiñol sobre la "masculinitat tòxica", ambientat en la derrota colonial a les Filipines que retrata el retorn d'un jove català convertit en un heroi militar incapaç de superar els violents fantasmes que el persegueixen. Per sobre de tot, Albertí ha dit que és un text de "profunda irritació contra qualsevol militarisme". El repartiment encara està per concretar.

La segona gran producció serà 'La nit de la iguana', de Tennessee Williams, que es veurà a la Sala Gran de l'11 de febrer al 28 de març de 2021 sota la direcció de Carlota Subirós. "Serà un descobriment profund pels nostres espectadors", ha promès Albertí sobre un muntatge de "profunditat filosòfica i densitat teatral meravellosa" ambientat als anys quaranta en un racó perdut de la costa del Pacífic a Mèxic. Estan confirmats en el repartiment els actors Joan Carreras i Nora Navas.

La tercera gran producció portarà per primera vegada a la Sala Gran una dramaturga viva, gràcies a l'encàrrec que el teatre ha fet a Lluïsa Cunillé amb 'L'emperadriu del Paral·lel'. Aquest espectacle, que es veurà del 6 de maig al 13 de juny de 2021, representa el nucli de l'epicentre d'aquesta temporada, dedicat al teatre musical de finals dels anys 20 i principis dels 30. Dirigit per Xavier Albertí, posa en dansa els fantasmes del Paral·lel en una "gran simfonia de la bohèmia nocturna barcelonina".

Aquest no serà l'únic epicentre de la temporada, ja que conviurà amb el presentat per aquest 2020, 'Pioneres'. Així doncs, es reprogramen espectacles com 'Solitud' de Víctor Català.



Sala Petita

A la Sala Petita, començarà la temporada amb el 'Decameró' de Pier Paolo Passolini, amb monòlegs encarregats a Marta Marín-Dòmine, Najat el Hachmi, Cristina Morales, Gregorio Luri, Perejaume, Dimitris Dimitriadis, Narcís Comadira, fragments de l'obra de Benet i Jornet, entre d'altres.

També a la Sala Petita es programarà una de les obres "més personals" de Josep M. de Sagarra, 'Galatea, del 29 d'abril al 23 de maig. Dirigit per Rafel Duran, comptarà amb Anna Azcona, Roger Casamajor, Borja Espinosa, Pep Ferrer, Francesc Garrido, Míriam Iscla, Jordi Llovet i Carol Muakuku.