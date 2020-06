Mont Plans intervindrà a "L'emperadriu del Paral·lel", al Teatre Nacional, el 2021

El Teatre Nacional de Catalunya ha avançat aquest dilluns cinc dels espectacles del curs vinent, entre els quals "L'emperadriu del Paral·lel" (del 6 de maig al 13 de juny a la sala gran). Dirigit per Xavier Albertí i amb text de Lluïsa Cunillé, la peça comptarà amb l'actriu artesenca Mont Plans, entre d'altres, per parlar de l'efervescència que va viure la popular via barcelonina als anys 20 i inicis dels 30.

L'espectacle inaugural, "Decameró", de l'1 al 25 d'octubre a la sala petita, farà una mirada contemporània al clàssic de Bocaccio a partir de textos de diversos autors catalans com Marta Marín-Dòmine, Najat El Hachmi i Perejaume, entre d'altres. Del 3 de desembre al 10 de gener, Lourdes Barba dirigirà "L'hèroe", de Santiago Rusiñol, a la sala gran, un text que parla sobre la masculinitat tòxica. El mateix espai acollirà "La nit de la iguana", de Tennessee Williams, amb direcció de Carlota Subirós, de l'11 de febrer al 28 de març. I a la petita, del 29 d'abril al 23 de maig, la "Galatea" de Sagarra amb direcció de Rafel Duran.