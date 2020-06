Orbital, de Farrés Brothers i Cia, divendres al Teatre Municipal L'Ateneu d'Igualada

Aquest divendres, 26 de juny, tindrà lloc l'última representació de l'Auditori Virtual al Teatre Municipal l'Ateneu d'Igualada. Es podrà veure una preestrena de l'espectacle Orbital de Farrés Brothers i cia abans de les representacions al Grec, el Festival d'estiu de Barcelona. És un espectacle que gira al voltant de les relacions interplanetàries, les òrbites humanes i la ciència, fet amb poètica, amor i humor.

La funció tindrà un preu de 5 euros. Les entrades s'han de comprar en línia al web del teatre. Atesa la situació sanitària provocada per l'episodi de la covid-19, hi haurà un aforament reduït i els espectadors hauran de seguir un protocol de seguretat a l'entrada i la sortida del teatre.

L'Auditori Virtual del Teatre Municipal l'Ateneu és una iniciativa emmarcada en el Pla de suport específic al sector cultural del Departament de Promoció Cultural de l'Ajuntament d'Igualada. En aquest marc, el diumenge 27 de juny, a les 6 de la tarda, es podrà veure un petit reportatge de l'espectacle pels espais virtuals facebook, instagramtv@culturaigualada, al lloc web teatremunicipal.cat i al Canal Taronja Anoia.



Orbital

La Mariona, el Yuri i el Nil passen les hores jugant a marcians. L'univers forma part del seu joc, tal i com tots formem part de l'univers. Però arriba un moment en què les seves òrbites es bifurquen i es perden la pista. I passen els anys. Ara són adults. La Mariona és a punt de fer realitat el somni dels tres: viatjar de veritat cap a l'espai. Ella no vol marxar sense acomiadar-se. Ells volen acomiadar-se abans no marxi.

Es retrobin o no, la memòria es desperta, els jocs tornen i els astres tornen a fer constel·lacions impossibles. Orbital gira al voltant d'una abraçada pendent. I del llarg viatge de tres amics per fer-la real.



Farrés Brothers i cia

Farrés brothers i cia. neix el 2002, quan Pep Farrés, Jordi Farrés i Jordi Palet combinen els seus esforços i aptituds per crear Operació A.V.I, un tret de sortida que connecta molt bé amb el públic, com ho acrediten les més de 300 actuacions i el premi de l'espectador al millor espectacle de la Fira de titelles de Lleida 2004.

Proposen un teatre per a tots els públics, irònic, gens ensucrat i carregat de diverses capes de lectura: els agrada parlar de temes potents, des de punts de vista inusuals, de forma original i no moralitzant. Durant els seus 18 anys de vida han creat 10 espectacles que han voltat per tot Catalunya, la resta de l'Estat espanyol, França, Itàlia, els Països Baixos, la Gran Bretanya, Lituània, Suïssa, Alemanya i la Xina.