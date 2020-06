La pandèmia a través de les lectures

A l'octubre i si la pandèmia no ho impedeix, arribarà a les llibreries Confinamiento (Catedral), un llibre escrit el 2005 per l'autor de best-sellers escocès Peter May que les editorials van rebutjar per massa «irreal». El manuscrit situa Londres com a epicentre d'un virus letal en una història que descriu els carrers deserts, el sistema de salut col·lapsat, l'economia aturada i l'ingrés del primer ministre britànic a l'Hospital St. Thomas. Sí, on va estar internat Boris Johnson.

El coronavirus s'ha revelat també com un filó literari en forma d'assajos d'urgència, com Pandemia (Anagrama), del filòsof eslovè Slavoj ?i?ek, una reflexió «sobre la crisi» i la seva relació amb «la política, l'economia, la por i les llibertats»; ha apuntat a les reedicions divulgatives, com Les grans epidèmies modernes, de l'investigador gironí Salvador Macip; i ha accelerat la recuperació d'obres clàssiques com Diario del año de la peste, de Daniel Defoe (reeditat per Alba Editorial i Impedimenta), després del creixement de vendes de títols com La pesta, d'Albert Camus, o Assaig sobre la ceguesa, de José Saramago.

Però n'hi ha molts més que han tret la pols de les prestatgeries, com l'apocalíptica El último hombre, de l'autora de Frankenstein, Mary Shelley, del 1826; La màscara de la mort vermella, del mestre Edgard Allan Poe, del 1848; Els promesos, d'Alessandro Manzoni (1827); El húsar en el tejado, de Jean Giono, del 1951; El quadern gris, de Josep Pla, del 1966, o La danza de la muerte, de Stephen King, del 1978.

En aquestes pàgines trobaran vuit propostes de lectura, novetats d'aquests últims mesos. Alguns acabats de sortir del forn, com la crònica periodística de José María Sánchez Lázaro La máscara del coronavirus; d'altres editats en el seu moment en fotmat e-book amb la intenció de posar ciència a la desinformació, com No tocar, de la química i divulgadora científica Deborah García Bello; títols de referència com Contagio, una obra de fa vuit anys de David Quammen sobre les malalties causades per virus d'origen animal; títols encara no publicats, com Lo viral, de Jorge Carrión; infantils i gratuïts, com La Rosa contra el virus; i fins i tot la novel·la de Dean Koontz publicada fa quasi quaranta anys que ha fet explotar les xarxes.