Quim Masferrer inicia dimarts a Olesa la gira del seu nou espectacle de carrer

El popular actor Quim Masferrer inicia aquest dimarts (22 h) a Olesa de Montserrat la gira de l'espectacle "Moltes gràcies", que també passarà, entre d'altres indrets, per Sant Fruitós de Bages (6 de juliol) i Bagà (2 d'agost). Concebut durant el confinament, aquest muntatge de carrer presenta unes característiques inusuals: l'intèrpret s'estarà en un escenari mòbil de 10 m2 que anirà rodant per diferents carrers i places dels pobles i ciutats que visitarà i el públic podrà seguir l'actuació tant en directe, ja sigui a peu pla o des de finestres, balcons i terrats com a través dels telèfons i les tauletes i de les televisions amb accés a internet.

"Moltes gràcies" està pensat per donar la paraula a l'espectador, ja que Masferrer convidarà veïns i veïnes a pujar a l'escenari i explicar les històries viscudes durant els llargs dies d'enclaustrament domèstic. Un xou itinerant que té el lema «Si no podem anar al teatre, el teatre ve a nosaltres» i que, produït per Guerrilla Produccions, compta amb un important suport tècnic: un equip de càmeres i un de realització retransmetrà l'espectacle en directe.

L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat avisa que no es podrà fer anar seguint el camió ni tampoc es permetran les aglomeracions, però sí que es podrà veure passar el vehicle a peu de carrer respectant les mesures sanitàries. El xou de Masferrer també es podrà seguir en directe per Instagram Live, Facebook Live i el canal de Youtube del consistori.

Després de començar la itinerància a Olesa, Moltes gràcies serà a Pineda de Mar i Sant Joan Despí (24 de juny), Montmeló (26 de juny), Girona (30 de juny), Lliçà de Vall (3 de juliol), Sant Fruitós de Bages (6 de juliol), Sant Gregori (18 de juliol), Arbúcies (25 de juliol), El Morell (1 d'agost), Bagà (2 d'agost), Banyoles (13 d'agost) i Riudellots de la Selva (29 de setembre).