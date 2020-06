L'Abadal Music Fest cancel·la l'edició d'aquest any

Concebut com un festival inèdit a la Catalunya Central, l'Abadal Music Fest naixia fa uns mesos amb la voluntat d'oferir una proposta musical novedosa al territori, on música, vi i gastronomia es fusionarien, amb la vinya i el bosc com a testimonis, per oferir una experiència única als assistents.

El passat mes d'abril, el Celler Abadal i la productora cultural Victori Produccions posposaven fins al setembre la primera edició de l'Abadal Music Fest, que inicialment havia de celebrar-se entre el 18 i el 21 de juny. Amb el canvi de dates, una de les artistes que inicialment hi havia d'actuar, Andrea Motis, no va poder seguir sent part del cartell del festival, amb el que la duració prevista del festival es veia reduïda.

A dia d'avui, tant el Celler Abadal com Victori Produccions creuen que les noves mesures de distanciament i de protecció individual per garantir la seguretat sanitària impedirien gaudir del festival als visitants en total plenitud, i que es perdria una part essencial de l'encant que es preveia oferir amb aquesta experiència musical i gastronòmica. Per aquest motiu, un cop havent valorat totes les mesures anunciades per les autoritats competents i els esdeveniments actuals arran de la situació viscuda per la crisi de la covid-19, l'Abadal Music Fest d'aquesta edició finalment no se celebrarà.

Per aquesta primera edició, el festival comptava amb un cartell de luxe, amb les actuacions d' Andrea Motis trio, Blaumut -on hi presentaria el seu nou disc 0001- , Elena Gadel i Manu Guix i, pels més petits, Damaris Gelabert. La iniciativa es complementava amb una zona gastronòmica i chill out, amb una proposta variada de food trucks, barra de vins i una petita zona market.

«Per l'Abadal Music Fest no és un adéu, sinó un fins aviat, esperant poder tornar l'any que ve amb una nova proposta», asseguren els organitzadors. Pel que fa a les entrades adquirides, en els propers dies els organitzadors retornaran els diners als qui n'hagin adquirit.