Els locals d'oci nocturn han de fer un pas enrere i no tindran pista de ball

Coincidint amb la fi de l'estat d'alarma, el Govern català va aprovar una resolució dijous a la nit perquè els locals d'oci nocturn poguessin tornar a obrir la pista de ball amb l'ús de mascareta o mantenint la distància. A Manresa, després de tres mesos, dissabte va aixecar la persiana El Sielu, amb el 50 % de la capacitat i, a Sant Fruitós, les carpes Coco Village, divendres, i Villa Martini, dissabte. Però ahir, el govern de la Generalitat es va fer enrere i va retornar a la resolució anterior: no es podrà ballar a les discoteques i establiments d'oci nocturn, tant a l'aire lliure com en espais tancats, tot i que es podran instal·lar taules a la pista destinades únicament al consum. Tal com estava previst fins dijous a la nit.

Jordi Cortès, propietari d' El Sielu, explicava ahir a aquest diari que estaven «valorant» la nova regulació publicada ahir al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC), quan «ja teníem la revetlla de Sant Joan preparada, amb els artistes contractats i anunciats». Obriran avui? «Suposo que sí però ho estem decidint. No deixar ballar en una discoteca és com demanar a una sabateria que no vengui sabates, que només ofereixi betum i cordons». Dissabte va ser la primera nit d'obertura d'El Sielu després del tancament, abans del decret d'alarma, i la intenció de la sala era «obrir els dissabtes durant l'estiu. Vam aixecar una part de l'ERTO als treballadors i tres dies després ens prohibeixen l'ús de la pista de ball. Tot és molt contradictori». De fet, assegura, «sense la pista de ball, és probable que ja no haguéssim obert dissabte». Dídac Martínez, del Grup Ítaca, responsables dels locas Coco Village i Villa Martini, explicava ahir que tornaran a la situació anterior a la de dijous a la nit tot i que ells ja van mantenir taules a la pista de ball: «De moment hem decidit obrir avui per la revetlla, amb entrada lliure i mascareta obligatòria, com el cap de setmana, i esperarem la nova normativa prevista per al dia 25, per si hi ha més canvis abans del cap de setmana. Ens adaptarem al ball de protocols com hem anat fent». La resolució de la Generalitat diu que si no s'instal·len taules a les pistes, els locals les hauran de tancar al públic, mitjançant barreres físiques o un control permanent per impedir-hi l'accés: «Farem de bar gran», diu Martínez. Així mateix han de procurar les distàncies entre clients, que obliguen a garantir un espai de 2,5 metres quadrats per persona.

En un comunicat, la patronal de l'oci nocturn FECASARM denunciava que l'ordre publicada ahir al DOGC suposa una rectificació per part del Govern «72 hores després d'haver dictat una resolució en la qual permetia a les discoteques l'ús de la pista de ball». Salut, per la seva banda,precisava que, fins ara, la regulació de les activitats als locals d'oci seguia la normativa aprovada per l'Estat, mentre que ara és el Govern el que està adoptant les seves pròpies resolucions.



Crítiques als locals a les xarxes

La xarxa va bullir amb imatges i vídeos de clients i personal sense mascareta ni distància durant la reobertura de les discoteques aquest cap de setmana. També, als locals bagencs. Una situació que, segurament, ha fet replantejar a la Generalitat «mesures més estrictes», reflexiona Martínez. Les crítiques rebudes als seus locals les entomen tant Cortès com Martínez convençuts que «som els primers que seguim els protocols i que volem fer-ho el màxim de bé possible: per la seguretat dels clients, del personal i per la supervivència del negoci», apunten. Però, diuen, «no podem posar un guarda de seguretat darrere de cada client». «Ens toca conscienciar i apel·lar a la responsabilitat -gel, distància, mascareta- de tothom, nosaltres els primers», diu Martínez, que lamenta la sovint «estigmatització del sector».