Els locals d'oci nocturn de Manresa tanquen avui, per la revetlla, com a protesta pel canvi de normativa de la Generalitat

Les sales d'oci nocturn El Sielu, SevenSeven, Coco Village i Carpes Villamartini tanquen portes conjuntament aquesta nit, revetlla de Sant Joan com a "protesta per la inseguretat jurídica creada per la darrera resolució del Govern de la Generalitat -feta pública ahir- que, entre d'altres mesures, tanca al públic les pistes de ball i redueix la capacitat al 20 % del total. Tot i que avui publicàvem que les sales que gestiona el grup Ítaca (SevenSeven, Coco i Villa Martini) tenien intenció d'obrir i que El Sielu, amb artistes contractats per la revetlla, estava valorant la decisió d'obrir o no, finalment, en una acció conjunta els locals que formen part de l'associació ManresaNit, han decidit el tancament a causa "de la incoherència" i la "gens argumentada presa de decisions del Govern de la Generalitat, que impedeix a l'empresariat prendre decisions en coherència a la situació actual, veient com un cop més és criminalitza un sector que l'únic que ha fet és complir, sovint sota iniciativa pròpia, tota la normativa derivada de la situació i que es troba en un canvi normatiu constant en menys de tres setmanes".

En el comunicat enviat per ManresaNit, l'associació explica que la nova "resolució planteja mesures més restrictives que l'anterior, de 18 de juny, que va entrar en vigor només 48 hores abans, amb data de finalització 25 de juny on es permetia l'obertura de pistes de ball" amb una capacitat del "l 50% en espais interiors i el 75 % en espais exteriors". Aquest canvi de plantejament ha fet que els locals "que han recuperat treballadors dels ERTO, han invertit en mesures anticovid i, en definitiva, han optat per reobrir els seus locals" ho van fer "sense imaginar que les mesures adoptades serien més restrictives des del Govern de la Generalitat que les plantejades a nivell estatal en la Fase 3, amb també les pistes de ball tancades, però amb el 33% de capacitat".

La preocupació en el sector, apunten en el comunicat, "queda palesa" perquè "no es donen solucions de cap tipus ni s'estableixen plans d'apertura o calendaris que permetin conciliar la situació de pandèmia mundial i el mundial i el repte econòmic que suposa haver estat els primers en tancar i els darrers en obrir".

Les reivindicacions dels empresaris passen per "ajuts i subvencions que responguin a la realitat del sector; bonificacions i exempcions que estiguin d''acord a la situació i compromís per part de l'administració de no reconfigurar el marc jurídic sense una base epidemiológica contrastada".