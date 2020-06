Neix el festival Vibra, que durà a Manresa Manel, Sopa de Cabra, Els Pets i Miki Nuñez

Vibra. Així es diu el nou festival d'estiu que neix a Manresa i que portarà fins a la capital del Bages Manel, Sopa de Cabra, Els Pets i Miki Núñez, l'Orquestra Diversiones, Doctor Prats i Roba Estesa. El certamen l'han ideat l'Ajuntament i Cases de la Música per combatre l'aturada cultural que ha suposat la covid-19 i es repartirà al llarg de set cites musicals, entre el 10 de juliol i l'1 d'agost, al pàrquing del Palau Firal.

Per fer-lo possible, el director de Cases de la Música, Dani Castellano, ha explicat que tots, artistes i productors, han hagut de posar de la seva part, ja que l'aforament és limitat (com a màxim de 800 persones) i el preu de les entrades oscil·larà entre els 15 i 30 euros.

L'agenda del Vibra

Divendres, 10/07. 20.00H. Miki Núñez + Sara Roy (artista convidada)

Dissabte, 11/07. 20.00H. Manel + Artista Convidat

Divendres, 17/07. 20.30H. Orquestra Di-Versiones.

Dissabte, 18/07. 20.00H. Doctor Prats.

Divendres, 24/07. 20.30H. Els Pets.

Dissabte, 25/07. 20.00H. Roba Estesa

Dissabte, 01/08. 20.30H. Sopa de Cabra.

Miki Núñez serà l'encarregat d'arrancar amb aquest particular cicle de concerts, el proper 10 de juliol. Qui fos finalista d'OT 2018 i representant a Eurovisión a 2019, ens presentarà les cançons del seu debut, 'Amuza', encara que tampoc faltaran temes com el seu èxit, "Escriurem". Acompanyant a l'artista terrassenc, estarà la manresa Sara Roy, una de les grans revelacions dels darrers mesos.

L'11 de juliol serán Manel els que posaran del revés el pati del Palau Firal amb el seu darrer treball 'Per la Bona Gent', que va veure la llum el passat mes d'octubre de 2019 i que arriba una dècada després del seu gran debut i que suposa un pas al front en lo que respecta a l'evolució de la banda que va revolucionar l'escena del pop en català.

El Vibra continuarà el divendres 17 de juliol amb una de les actuacions més divertides i festives que podríem viure: la de l'Orquestra Di-Versiones, i és que qualsevol cançó adquireix una nova dimensió amb ells. Cap de setmana que tindrà el seu fermall d'or el dissabte 18 de juliol amb Doctor Prats, que arriben disposats a presentar el seu darrer disc 'Venim de lluny': un disc especial en el qual tiren la vista enrere, valorant tot lo viscut.

Per tancar en gran el mes de juliol, tindrem un nou assalt. D'una banda, el divendres 24 de juliol serán els mítics Els Pets qui arrenquen amb un cap de setmana d'infart: teníen una cita pendent a Manresa, ja que el passat mes de maig haurien haver començar la seva gira '20/20' a la Sala Stroika. Però al fin, podríem gaudir de l'espectacle d'una de les bandes més emblemàtiques de Catalunya. D'altra banda, el dissabte 25 de juliol, tindrem a Roba Estesa: amb la seva fusió d'estils, que van des de la música urbana fins la instrumentació ii melodies folk, el octet repassarà els temes del seu últim EP, 'Dolors'.

Un cicle de lo més especial que finalitzarà el dissabte 1 d'agost amb Sopa de Cabra, un dels grans referents del rock en català, que presentaran a tot el Palau Firal amb el seu darrer àlbum, 'La Gran Onada'.