Manresa tindrà un festival de música nascut en plena pandèmia, a l'exterior del Palau Firal

Ja ho explicava a aquest diari Dani Castellano, director de la Casa de la Música de Manresa: «La recuperació de la música en directe passa pels concerts a l'aire lliure». I partint d'aquesta premissa, i amb la complicitat del consistori manresà, la capital del Bages viurà un juliol musicalment atípic, amb un nou festival nascut en temps de pandèmia però que, si funciona, podria incorporar-se a la programació cultural de l'estiu de la ciutat. El Vibra Festival se celebrarà del 10 de juliol a l'1 d'agost, a l'aparcament exterior de darrere del Palau Firal. Amb capacitat màxima per a 800 persones, el certamen ha programat set concerts amb alguns dels noms més potents del panorama musical català. De la darrera fornada, com Miki Núñez, a veterans de l'escena, com Els Pets o Sopa de Cabra. Les entrades es posaran a la venda divendres.

Dani Castellano i la regidora de Cultura, Anna Crespo, van presentar ahir el festival en un pati del Casino que també s'havia valorat com a escenari però que, amb el protocol de distanciament social, no era factible: l'ocupació màxima sumava només 127 persones. El Vibra Festival neix per «contribuir a la no-aturada cultural i amb totes les garanties de seguretat» vetllades per «Protecció Civil» i amb la intenció d'impulsar Manresa «com a capital musical», explicava Crespo. La proposta sorgeix de la Casa de la Música en temps encara de confinament i música online però, com subratllava el seu director, «amb l'objectiu irrenunciable de tornar als directes quan fos possible». I, si res no canvia fins al 10 de juliol, ara torna a ser possible. El Vibra Festival s'emmiralla, remarcava Castellano, en propostes barcelonines com un Cruïlla. És a dir, a banda d'un cartell llaminer que pugui cridar l'atenció de tot tipus de públic, la recerca d'un espai gran exterior (l'aparcament del Palau Firal té 6.800 metres quadrats) i garanties d'accessos (entrades i sortides) sense aglomeracions.

Seran concerts en format teatre: espectadors asseguts i cadires assignades per numeració. Les entrades es podran comprar per unitats familiars o grups de proximitat amb un màxim de 10: «La música en directe és una experiència comunitària i social i les mesures permeten que si vas al concert amb la teva parella, fills o amics no hagis d'estar separat d'ells a dos metres, sí, amb la resta d'assistents». La mascareta serà obligatòria per entrar, sortir i moure's pel recinte.

El Vibra Festival vol ajudar, també, que «la gent perdi la por a tornar a anar a concerts. És una manera d'invertir en el sector -els artistes també s'han hagut d'estrènyer el cinturó- i a mantenir la roda», subratllava Castellano. És per això que la «seguretat» és bàsica per recuperar la «confiança».