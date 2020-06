Muticinemes Bages Centre tornarà a obrir a Manresa després de 106 dies

Amb tots els protocols preparat perquè els espectadors "se sentin còmodes i segurs". Multicinemes Bages Centre, que va tancar portes el divendres 13 de març, reobrirà després de 106 dies. Ho farà amb 8 de les 12 sales i amb una capacitat per sessió del 50 %. Ho explica el gerent del multisales manresà, Jordi González, que confirma que la represa a Manresa, com a la majoria del cinemes del país, es farà també aquest divendres. Es projectaran onze pel·lícules, set estrenes a la capital del Bages -entre elles "Personal assistant"- i quatre films recuperats, com "Cinema Paradiso", que s'ha convertit en el títol que assenyala aquest cap de setmana la tornada al cinema després dels mesos d'estat d'alarma i confinament. Els preus de les reestrenes serà de 4,5 euros.

Aquest serà, explica González, un cap de setmana "de prova" per veure si "la gent té ganes de tornar a les sales de cinema". Ells en tenen, "moltes" i la intenció és que l'espectador "se senti com si mirés la pel·lícula al sofà de casa. Un objectiu que hem perseguit sempre però ara, encara més". Com a molt, hi haurà tres sessions per pel·lícula: "les espaiem per tenir temps per netejar a fons les sales després de cada projecció", explica. Les sales amb més capacitat podran acollir com a màxim 150 persones. Així mateix, l'accés i sortida a les sales s'haurà de fer obligatòriament amb mascareta. La venda d'entrades es podrà fer online, als caixers del recinte i a taquilles. "La venda ja està adequada per bloquejar els seients contigus" i garantir la distància de seguretat. Famílies i grups d'amics podran comprar-les conjuntament si volen seure plegats, tal i com especifica la normativa. Hi haurà gel hidroalcohòlic a taquilles i als accessos a les sales i s'ha ampliat l'espai de venda crispetes per evitar possibles aglomeracions en les compres i en la distribució dels espectadors a les sales.