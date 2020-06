Les sales d'oci nocturn no han obert per la revetlla per protestar per la nova regulació

Les sales d'oci nocturn El Sielu, SevenSeven, Coco Village i Carpes Villamartini van decidir ahir a la tarda tancar portes conjuntament i no obrir per celebrar, a la nit, la revetlla de Sant Joan com a «protesta per la inseguretat jurídica creada per la darrera resolució del Govern de la Generalitat -feta pública dilluns- que prohibeix al públic les pistes de ball i redueix la capacitat al 20 % del total». Tot i que ahir explicàvem que les sales que gestiona el grup Ítaca (SevenSeven, Coco i Villa Martini) tenien intenció d'obrir i que El Sielu, amb artistes contractats per la revetlla, ho estava valorant, finalment, els locals de l'associació ManresaNit, van decidir el tancament. En un comunicat, les sales denunciaven que el canvi de plantejament ha fet que els locals «que han recuperat treballadors dels ERTO i han invertit en mesures anticovid» ho han fet «sense imaginar que les mesures adoptades serien més restrictives des de la Generalitat que les plantejades a escala estatal en la fase 3, també amb les pistes de ball tancades, però amb el 33 % de capacitat».