El Cicle Gaudí torna avui a Berga i a Sallent, i també ho farà a Calaf i a Cardona

El Cicle Gaudí, iniciativa promoguda per l'Acadèmia del Cinema Català per donar a conèixer les pel·lícules fetes a Catalunya, reprèn avui la seva activitat presencial amb la projecció de La innocència, opera prima de de Lucía Alemany, a Berga i a Sallent. També es projectarà aquest film a Calaf, aquest dissabte, i a Cardona, el divendres 17 de juliol. La innocència era la pel·lícula programada el mes de març, quan es van haver d'interrompre les projeccions a causa de la crisi sanitària de la covid-19. Durant el juny i el juliol es podrà veure en 14 municipis de la província de Barcelona i, a banda de reobrir-se les sales de projecció habituals, també hi haurà projeccions a l'aire lliure.

A Berga la projecció, gratuïta, serà a la plaça de la Font del Ros (22h) per a un màxim de 200 espectadors. A Sallent, la pel·lícula es veurà al lloc habitual: a l'Espai Cultural Fàbrica Vella (20.30 h). També es faran projeccions a l'exterior a Calaf (terrassa del Casal, 22 h) i a Cardona (plaça de Santa Eulàlia, 21.30 h).