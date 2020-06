El Festival de Música Clàssica de Sant Fruitós de Bages posa les entrades a la venda

L'organització del Festival de Música Clàssica de Sant Fruitós de Bages posarà a la venda les entrades pels quatre concerts de l'edició d'enguany a la seva pàgina web (www.festivalsantfruitos.com), aquest dissabte 27 de juny a les 10 h. La venda presencial, a Foto Isidre (crta, de Vic, 44) de Sant Fruitós i a les taquilles del Teatre Kursaal de Manresa començarà el dilluns 29 de juny.

La 26a edició del certamen, marcada per les dificultats causades pel confinament, tindrà un concert a internet i tres presencials als jardins del monestir de Sant Benet de Bages. L'entrada per l'actuació enregistrada prèviament, que s'emetrà a partir de les 22.15 h del dijous 9 de juliol, val 5 euros. Per als altres tres concerts -els dies 16, 23 i 30 de juliol-, les localitats es venen a 20 euros cadascuna. L'aforament és limitat i més reduït que en edicions anteriors a causa de les normes sanitàries imposades per la pandèmia.

Els subscriptors de Regió7 podran adquirir dues entrades al preu de 30 euros.