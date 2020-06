Multicinemes Bages Centre obre demà amb 8 de les 12 sales en funcionament

El 13 de març, Multicinemes Bages Centre va tancar portes. S'havien pogut programar les primeres sessions però la decisió de proclamar l'estat d'alarma per la crisi sanitària del coronavirus va precipitar el tancament d'equipaments i comerços i la suspensió d'activitats. La primera? La cultural. I entre aquesta, els cinemes, els últims a abaixar la persiana després de directrius i contra directrius. Demà, 26 de juny, 106 dies després de les darreres projeccions, Multicinemes Bages Centre tornarà a obrir les seves portes.

Amb tots els protocols preparats de fa dies perquè els espectadors «se sentin còmodes i segurs», l'equipament manresà situat al polígon dels Trullols reobrirà amb 8 de les 12 sales i amb una capacitat per sessió del 50 %. Així ho explicava ahir el gerent del multisales manresà, Jordi González, que confirmava que la represa a Manresa, com a la majoria del cinemes del país, també es farà aquest divendres.

El multisales ha programat onze pel·lícules, set de les quals seran estrenes a la capital del Bages -entre aquestes Personal assistant- i ha recuperat quatre films, com Cinema Paradiso, que s'ha convertit en el títol que assenyala aquest cap de setmana la tornada al cinema després dels mesos d'estat d'alarma, confinament i desescalada. Els preus de les reestrenes serà de 4,5 euros. La manca d'estrenes potents -ajornades en part fins a mitjan i final de juliol- és un dels maldecaps dels cinemes en aquesta reobertura després del confinament.

Aquest serà, explica González, un cap de setmana «de prova» per veure si «la gent té ganes de tornar a les sales de cinema». Ells en tenen, «moltes», i la intenció és que l'espectador «se senti com si mirés la pel·lícula al sofà de casa seva. Un objectiu que hem perseguit sempre però, ara, encara més», subratlla González. És per això que, com a màxim, hi haurà tres sessions per pel·lícula: «Les espaiem per tenir temps per netejar a fons les sales després de cada projecció», explica. Les sales amb més capacitat podran acollir com a màxim 150 persones. Així mateix, l'accés i sortida de les sales s'haurà de fer amb mascareta. Les entrades es podran comprar online, als caixers del recinte i a taquilles. «La venda ja està adequada per bloquejar els seients contigus» i garantir la distància de seguretat. Famílies i grups d'amics podran comprar-les conjuntament si volen seure plegats, tal com especifica la normativa. Hi haurà gel hidroalcohòlic a taquilles i als accessos a les sales i s'ha ampliat l'espai de venda crispetes per evitar possibles aglomeracions en les compres i en la distribució dels espectadors a les sales.