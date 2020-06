Pont Aeri viu, la festa segueix

Era el 1999. Una melodia a piano amb base maquinera començava a sonar en una discoteca. A poc a poc pujava el ritme de la cançó, fins que el trencava una veu mecanitzada que repetia «abracadabra» una desena de vegades. Continuava una dona, deixant anar el (ara famosíssim) vers «flying free, feel the extasy»». Era la primera vegada que sonava i encara no ho sabien, però estaven fent història discotequera. Era a Pont Aeri, i acabaven d'estrenar un dels himnes més mítics de la nit catalana.

Pont Aeri, amb la seva música electrònica, màquina i hardcore, va anar alçant-se com una de les discoteques amb més renom del panorama català. Això no va evitar que, el 2012, després de la crisi, tanqués el seu local a Vallgorguina. Va ser només una de les moltes. Des del 2008 han desaparegut el 64% dels clubs a Espanya, segons la Federació d'Associacions de Lleure Nocturn (Fasyde), en part per l'alt cost del lleure nocturn (el primer que retallaven els espanyols) i per la falta d'interès de la Generació Z a les discoteques.

Però hi ha bones notícies per als nostàlgics: Pont Aeri torna aquest dissabte, 14, després de vuit anys, tot i que no en el seu mític local, sinó en forma de festa mensual a Up & Down (Doctor Marañón, 17), on recuperen l'essència de la festa. «Fins ara hem anat punxant un 'revival' de hardcore i màquina dels 90 de forma esporàdica. Però tornem amb un esdeveniment fix per punxar música actual d'aquest gènere», explica Marc, un dels responsables de la festa i fill d'un dels socis fundadors.



Els mateixos 'djs'

L'equip que ha reviscut la festa és el mateix que la conduïa a Vallgorguina, «per mantenir l'essència», assegura Marc. Els 'djs' seran els mateixos: Skudero, Xavi Metralla, Sonic i Sisu, amb la convidada especial AniMe, un referent del tecno actual. Serà com un 'flashback' discotequer, però sense passar-se de nostàlgia i assegurant-se que la 'playlist' no s'ha quedat estancada en el passat.

«El públic de Pont Aeri és molt fidel», afegeix. Per això es dirigeixen a aquells d'uns vint anys que acudien amb cotxes, feien 'botellon' en polígons i s'havien d'esperar fins les tantes perquè els baixés l'alcohol. «Ara tenen 30 anys i volen retrobar-se amb un tipus de festa que s'ha perdut». La música no descansa.



28 anys de discoteca

«Els fans ho estaven esperant amb ànsies». És l'explicació que dona l'organització al fet que s'esgotessin en dues setmanes totes les entrades per al 'grand opening' d'aquest dissabte. Com que hi va haver tanta gent que es van quedar fora, van decidir avançar la venda dels tiquets per a la següent festa, la del dissabte 18 d'abril (a 16 €). Calculen que s'acabaran també en un parell de setmanes. «Celebrarem el nostre 28è aniversari, així que serà amb magnificència.» Recomanació: corre ja a comprar-les.