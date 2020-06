El duet bagenc Aixopluc enregistrarà un disc que estrenarà per la Mediterrània

La santjoanenca Queralt Valls i el santpedorenc Joel Díaz, que van coincidir a l'Esmuc i han format part del grup folk Companyia Torreta, van formar a finals d'any el duet Aixopluc, en considerar que «teníem prou referents per crear una marca personal».

Amb l'impuls aconseguit pel premi Robert Pellicer de Girona, han aprofitat les setmanes de confinament per compondre les deu composicions que formaran part del seu primer disc «Gotes». Són temes instrumentals que promouen el ball d'arrel tradicional (balls plans, sardanes curtes, cercles, borreies, valsos i xotis) i hi aporten un instrument que ha sonat poc en aquest estil musical: el piano. Se suma al violí, la viola i l'acordió. «És una música igualment vàlida per ballar, però transcendeix els cànons habituals», diu Díaz.

Per poder tirar endavant l'enregistrament del disc, han impulsat una campanya de mecenatge a través Verkami (vkm.is/gotes) que es clou aquest diumenge. Els calen 3.000 euros i ja en tenen més de 2.600. El premi Robert Pellicer els donarà l'oportunitat d'estrenar-lo en el marc de l'Humus de la Fira Mediterrània. Abans, també arran del guardó, tenen previst actuar al Berguedà Folk, que se celebrarà el setembre a Cal Pons.