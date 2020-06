«Hache» acaba el rodatge a Manresa amb una festa major

El rodatge de la segona temporada de la sèrie Hache diu adeu aquest divendres a la nit a Manresa. I ho fa rodant en un pati del Casino reconvertit en l'escenari d'una festa major de principi dels anys 60.

La pandèmia va retardar el calendari de gravació -les escenes d'avui s'havien d'haver rodat el 20 de març- i ha fet canviar les condicions del rodatge. Per exemple, s'havia previst utilitzar per a les escenes del pati del Casino més de 200 extres, xifra que s'ha vist reduïda a mitja dotzena. Sí que hi seran els Geganters de Manresa, que hi faran ballar quatre capgrossos.

La cita ha congregat una bona colla de curiosos que s'ho miren des del carrer Arquitecte Oms, aprofitant que les baranes del recinte del Casino són baixes. Els qui s'hi apropin veuran cares conegudes, com les d'Adriana Ugarte, protagonista de la sèrie, i els actors Pep Ambròs, Samuel Viyuela i Núria Prims.

La gravació al pati del Casino s'allargarà fins les 3 de la matinada i es du a terme de forma paral·lela amb el rodatge d'altres escenes que estan tenint lloc des de la tarda i fins ben entrada la matinada a l'Anònima, escenari on es recrea l'interior de l'Albatros, un dels escenaris emblemàtics d'Hache.

Actualment, la segona temporada de la sèrie ja s'està muntant i s'espera que s'estreni cap a final d'any.