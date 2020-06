Jordi Gener: «Sort que hem engegat amb una comèdia!»

Faltaven 10 dies per estrenar quan la pandèmia de la covid-19 va fer saltar pels aires totes les previsions. El Grup Escènic Nostra Llar del Poble Nou de Manresa preparava la comèdia de Paul Portner Pels pèls per a la festa del barri. Però ni festa ni teatre fins avui, que arriba la nit d'estrena d'una obra «magistral», com la defineix el seu director, Jordi Gener, entusiasmat per les possibilitats d'un text que marca el retorn als escenaris a Manresa. Pel pèls serà la primera obra de teatre amb públic que es veurà a la capital del Bages des del 13 de març.

Les funcions es faran a la sala d'actes de la parròquia Sant Josep, amb una trentena de persones per funció, la meitat de la seva capacitat. És per això, explica Gener, per mantenir distàncies i fer de la representació una experiència «còmoda i segura» per al públic, que «doblem el temps en cartell i farem 12 funcions. Seran sis actors i actrius a l'escenari, que ja van formar part de l'elenc del musical Flor de nit i que ara traslladen l'acció a una perruqueria on, avisa Gener, tindran lloc «situacions dantesques». No és estrany quan s'hi ha comès un assassinat. Clara Badia, Teti Canal, Carles Castro, Guillem Cirera, Núria Miras i el mateix Gener portaran a escena la versió que va fer Guillem-Jordi Graells d'un clàssic de la comèdia contemporània, en una proposta coordinada per Jaume Puig.

El perruquer, la seva ajudant i els quatre clients, entre els quals un comissari i la seva subalterna, faran avançar una obra que uneix tres elements que la converteixen, subratlla el seu director, «en una peça única: comèdia, intriga i participació del públic», el que implica un elevat «exercici d'improvisació per part dels actors». Però Portner, diu Gener, «ho té tot previst gràcies a un text molt ben escrit que planteja moltíssims escenaris». I l'elenc, remarca el director, «és fantàstic. És un repte per als actors i actrius, que han d'estar molt atents al text i al públic».

El fet de ser només sis actors els ha ajudat en temps de pandèmia per poder tornar abans als assajos presencials. El coronavirus no els ha fet «canviar» substancialment res en la posada en escena i, en l'adaptació, la diferència són «les referències manresanes i el moment: hem apropat temps i espai per tenir uns referents reconeixibles», explica Gener.

Aquest primer cap de setmana, les localitats estan pràcticament exhaurides i «esperem que el boca-orella funcioni per a les següents perquè, com sempre, acabarà manant el públic». Per a Gener, l'estrena d'avui és «especial, sempre ho és però les circumstancies són especials». Fa por la recança que pugui tenir el públic a tornar a un teatre? «Sabem que hi haurà espectadors que no vindran però és probable que en guanyem d'altres que no tenen l'hàbit de venir al Poble Nou. Garantim que s'ho passaran molt bé». I és que, reflexiona, «sort que hem engegat amb una comèdia!».



Divendres i dissabtes, 20.30 h; diumenges, 18 h. Des d'avui fins al 19 de juliol. Les entrades s'han d'encarregar al 617 40 52 10.