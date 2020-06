Remodelació en la distribució dels espais per garantir les distàncies

Els cinèfils que avui visitin el Bages Centre veuran que les portes exteriors estan senyalitzades amb un circuit d'entrada i un de sortida. També l'interior del recinte. Obriran els locals de restauració però no el parc infantil ni el local de màquines recreatives. Pel que fa al cinema, els tiquets ja no es tallaran: la validesa la comprovarà un lector. Per mantenir distàncies, s'ha ampliat la zona del vestíbul on hi ha la venda de crispetes i gormanderies i la comprovació de les entrades ja no es farà a peu d'escala sinó directament a l'accés dret a les sales, l'únic obert. Hi haurà les crispetes habituals però també en tindran d'envasades i les gormanderies, exceptuant la xocolata que té dispensador propi, es vendran en bosses i no a granel. «Hem pres totes les mesures i encara més perquè l'experiència de tornar al cinema sigui el més agradable i còmoda possible», remarca González.