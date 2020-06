Canvi de cartells, control de tiquets, senyalització d'entrada i sortida, reestructuració en la venda de crispetes i gormanderies, neteja i desinfecció de taules i cadires dels locals de restauració... el complex Bages Centre obre avui les seves portes i, ahir, el personal treballava per deixar-ho tot a punt. Avui, 106 dies després del tancament per la covid-19, el setè art torna a la pantalla gran a Manresa. Ho farà, com avançava ahir aquest diari, amb 8 de les 12 sales en funcionament, amb onze pel·lícules, i amb una capacitat per sessió limitada al 50 %.

En aquest retorn al cinema, els espectadors del Bages Centre podran trobar set estrenes, entre elles, com a destacada, Personal Assistant, la nova pel·lícula de Dakota Johnson (protagonista de la taquillera saga Cincuenta Sombras), i primera producció de Hollywood que arriba a les sales espanyoles des que es va decretar l'estat d'alarma. També hi haurà dosi de terror amb Gary Olman i Emily Mortiner amb La posesión de Mary i Invisibles, un film de Gracia Querejeta estrenat amb anterioridad a la pandèmia però que a Manresa no s'havia pogut veure. Les estrenes més llamineres per al gran públic encara trigaran unes setmanes a tornar. Com Mulan, de Disney, que havia d'arribar a les pantalles per Setmana Santa i que, inicialment, s'ha posposat al 24 de juliol. El cartell d'aquesta producció de Hollywood, per cert, es manté penjat a l'interior del Bages Centre en un recordatori d'una estrena suspesa fins a nova ordre.

Però, malgrat els inconvenients estrictament cinematogràfics, com apunta el gerent del multisales manresà, Jordi González, «tornar a obrir és per a nosaltres, i esperem que per al públic,una gran notícia». Quines són les expectatives? «És difícil de pronosticar. Sabem que hi ha molta gent que té ganes de venir al cinema però la incertesa no et deixa fer previsions, ni bé ni per mal». Pateixen per la manca d'estrenes potents perquè «l'experiència et diu que són les pel·lícules les que determinen si hi ha o no hi ha públic» però, malgrat tot, subratlla, «com que no depèn de nosaltres es tracta d'engegar amb els millors títols que tinguem i recuperar els que van saltar o que són emblemàtics». Com és el cas de Cinema Paradiso, la cèlebre pel·lícula de Guiseppe Tornatore, del 1988, que va guanyar l'Oscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa i que s'ha convertit en l'especial homenatge a les sales de cinema. Al costat de Cinema Paradiso, les reestrenes, que tindran un preu de 4,5 euros, les completen tres títols més: Onward, Los Goonies i Sonic, adreçades a un públic familiar.

Aquest serà, explica González, un cap de setmana concebut com a «prova pilot». La programació que avui s'estrena es mantindrà fins dijous que ve i, entre setmana, podria variar algun horari. Del personal del cinema ha tornat a treballar el 80 % de la plantilla i en dues setmanes «ja serà el 100 %», diu González. Perquè l'espectador se senti «segur», les sessions s'han reduït a com a màxim tres per tenir «més temps per netejar a fons les sales després de cada projecció». Les sales amb més capacitat, la 1 i la 12, podran acollir com a màxim 150 persones. L'entrada i la sortida a les sales s'haurà de fer obligatòriament amb mascareta i la venda d'entrades es podrà fer online, als caixers del recinte i a taquilles. Sí, hi ha incertesa però «moltes ganes».