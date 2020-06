Nit de festa major per acomiadar «Hache»

Si la primera temporada de la sèrie de Netflix Hache va acabar el rodatge a Manresa celebrant una nit de Sant Joan amb foguera a la plaça Major, el febrer del 2019, ahir, la segona temporada es va tancar a la capital del Bages transformant el pati del Casino en l'escenari d'una nit de festa major. Això sí, de l'any 61. I amb mascaretes, el gran element diferencial dels rodatges precovid.

La crisi sanitària va obligar a suspendre aquesta escena del rodatge d' Hache el 20 de març. I ahir, les condicions ja havien canviat. Dels 200 extres previstos es va passar a una quinzena i de rodar únicament al Casino, a fer-ho, també, al pati de l'Anònima. Adriana Ugarte -Hache, la protagonista-, Pep Ambrós, Samuel Viyuela i Núria Prims van ser quatre dels actors que al llarg del dia, i sobretot de la nit, van rodar a Manresa. La covid-19 ha fet que els quatre dies més de filmació a la capital del Bages es concentressin en un. La festa del Casino d'ahir es dedicava al foc i la presidia la boca d'un drac gegant com a porta d'entrada. No hi faltaven les llumetes de colors, les garlandes, les pomes caramel·litzades, les crispetes, les casetes de begudes i de dolços i de tir. O la xurreria La Estupenda 2, oberta des del 1934. Una acurada ambientació que s'havia començat a instal·lar el dia abans. Pel rodatge van desfilar els Geganters de Manresa amb quatre capgrossos i set membres de Xàldiga per fer explotar un mínim de pirotècnia: dels 15 quilos previstos a 4 o 5. Servituds de la covid.

El rodatge al Casino, que començava a l'hora de tancar aquesta edició, va portar ahir a Manresa un centenar de persones amb el director Jorge Torregrossa al capdavant. Un equip que ha estrenat la figura del controlador: la persona que apunta tothom qui entra al set i reparteix el kit de protecció. La nit de festa al Casino s'havia d'allargar fins a les 3 de la matinada per traslladar-se al pati de l'Anònima, convertit en els darreres del Club Albatros. L'hora de fer, ahir ja sí, l'última.