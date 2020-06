Els primers espectadors viuen en família la tornada de la pantalla gran

Acàmera lenta. D'aquesta cinèfila manera es pot descriure la tornada dels espectadors al multicinemes Bages Centre de Manresa. Per això el públic que ahir a primera hora de la tarda va escollir tornar a veure una pel·lícula a la pantalla gran va poder-s'hi trobar com a casa, malgrat els condicionaments obligats: mascareta, recorreguts ben marcats, validació de l'entrada amb un lector, distàncies obligades, hidrogel a l'abast en nombrosos punts...

Després de 106 dies tancats a causa de la covid-19, Ariadna Reinal, de 8 anys, i el seu pare, Sergi Reinal, de Sant Vicenç de Castellet, van ser els primers de tornar a ocupar una butaca del Bages Centre. I van tenir tota la sala 7 per a ells sols per veure Onward, una pel·lícula familiar d'animació que ja estava en cartellera quan es va decretar l'estat d'alarma. «Venim de tant en tant, i ahir vam veure al diari que tornaven a obrir. Com que teníem aquesta pel·lícula pendent, hem decidit venir», va explicar Sergi Reinal. Ja solen anar a les primeres sessions de tarda o bé a les matinals del diumenge per evitar aglomeracions, i Reinal considera que les mesures preses permeten anar al Bages Centre amb tota tranquil·litat.

Pare i filla hauran d'esperar una mica més del previst per veure Mulan, que també tenen a la llista. Aquesta versió amb actors de Disney s'havia d'estrenar el 27 de març i es va posposar al 24 de juliol, però just ahir es va saber que es podria endarrerir fins a l'agost, com Tenet, una d'espionatge de Christopher Nolan. I se'n queixava Jordi Padró, conseller delegat d'Espectacles Padró i Cabot SL, responsable de l'explotació del Bages Centre: «als exhibidors ens obliguen a posar una data d'inici, però no ens ofereixen estrenes que cridin l'atenció del públic».

També familiar era la tria d'Eric Garriga, de 13 anys, per tornar al cinema: la de superheroIs Valentine. Venganza oscura. L'acompanyava José Ignacio Yeste, la parella de la seva mare, per treure'l de casa, on ja s'han estat prou durant el confinament. «Jo no tinc ni idea de què venim a veure», assegurava. I van seguir el ritual: comprar crispetes en una barra reorganitzada per assegurar les distàncies, validar l'entrada en un nou punt a l'accés a les sales i no a peu d'escala com abans, i seguir el recorregut únic habilitat fins a la 8, on no van tenir gaire més companyia durant la projecció.

Més cinèfils eren els espectadors que van escollir Personal assistant, la gran estrena de la setmana protagonitzada per Dakota Johnson. El manresà Carles Portell, que sol anar al cinema sis cops al mes, esperava tornar al Bages Centre «amb candeletes». Els igualadins Leo Pérez i Josep Salom solen venir cada divendres als multicinemes manresans, tot i que també van al cine a l'Ateneu d'Igualada. «Hem vist pel·lícules per la televisió durant el confinament, però no és el mateix», exposava Pérez. Els seus pares havien portat el cinema d'Òdena, i ha vist quatre vegades Cinema Paradiso, el clàssic que es torna a projectar en pantalla gran arran de la represa. Ahir la parella de cinèfils es retrobava amb els amics del Bages Centre després «d'uns dies durs»: Salom va estar ingressat un mes per covid-19.