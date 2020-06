Quinze figurants per a una festa que n'havia de tenir dos centenars

Dels 200 figurants que havien de convertir el pati del Casino en un formiguer, a 15 a causa de la covid-19. Entre ells, els manresans Antonio Montes, de 32 anys (a l'esquerra), i Edgar Domínguez, de 20 anys. Tots ells, com la resta de l'equip, van passar un test ràpid de detecció del coronavirus per poder participar en el rodatge. El secret per semblar una munió?: «moure'ns molt i plans petits». Era el primer cop que feien de figurants a Hache tot i que tot dos ja van participar a El inocente, protagonitzada per Mario Casas, que va rodar seqüències a l'interior del Centre Hospitalari. Hache acabava ahir a Manresa la segona temporada, que va començar el 14 de gener passat amb un casament a l'església del Carme.